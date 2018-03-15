Пушков: Британии не хватает аргументов

В деле об отравлении в Солсбери Лондону "не хватает аргументов", считает член Совета Федерации РФ Алексей Пушков. В обвинениях в адрес России Великобритания не получила поддержки европейских стран, "за исключением польско-балтийской унии", убежден сенатор.

"Тереза Мэй прервала контакты с Россией, которые и так были на грани инфаркта. И ей не хватает аргументов, чтобы её решительно поддержала Европа (за исключением польско-балтийской унии)", - написал Пушков в своем Twitter.

Напомним, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о высылке российских дипломатов, обвинив Россию в причастности к отравлению Сергея Скрипаля.

Российский МИД пообещал принять ответные меры.