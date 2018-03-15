Владимир Путин: Хамским способом с Россией невозможно договориться

Президент России Владимир Путин заявил, что хамским способом с Россией ни о чем невозможно будет договориться. Таким образом глава государства прокомментировал историю госпереворота на Украине в начале 2014 года.

Путин напомнил, что в тот период американские партнеры попросили власти РФ обеспечить, чтобы находящийся тогда на посту президента Украины Виктор Янукович не применил армию, а затем сами поддержали государственный переворот.

"Хотя бы сделайте вид, что вы хотите все вернуть в правовое поле, хотя бы проведите разговоры с теми, кто захватил власть. Нет! В одну секунду началась массированная финансовая, административная, информационная, политическая поддержка переворота. Что это такое? С нами так решили разговаривать?", - посетовал президент.

В феврале 2014-го в Киеве произошла насильственная смена власти. Этому предшествовали массовые протестные акции во многих городах Украины, получившие название Майдан (Евромайдан). В ходе этих акций погибли 106 человек.

Затем некоторые города страны охватили протесты против госпереворота. В итоге на территории Донбасса образовались Луганская и Донецкая народные республики. В ответ Киев начал проведение в регионе силовой операции, которая продолжается до сих пор.