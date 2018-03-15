Путин пошутил про нефтянку

Президент надеется, что в России будет больше новых разработок в сфере добычи углеводородов. Об этом зашла речь на встрече главы государства с финалистами-победителями проектов форума "Россия - страна возможностей". Глава государства также пошутил, что "после нефтянки лечить надо".

Студентка университета нефти и газа Елизавета Литвинцева рассказала о работе над повышением энергоэффективности добычи нефти и использовании попутного газа. По ее словам, ее научные проекты финансировал Китай.

"Для нас это тоже очень интересно", - заметил Владимир Путин. "И чем меньше таких разработок будет внедряться в других странах, тем лучше, потому что мы останемся вне конкуренции по добыче и продаже углеводородов", - сказал президент.

Замминистра энергетики Павел Сорокин, который получил эту должность совсем недавно после победы на конкурсе "Лидеры России", отметил важность взаимодействия представителей разных профессий. Так, он смог обменяться мнениями с медиками. "Казалось бы, чего общего у нефтяников и медиков. Но можно много чему научиться", - сказал Сорокин. "После нефтянки лечить надо", - пошутил Путин.