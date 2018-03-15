Путин рассказал, как принимал решение о штурме захваченного театра

Президент России Владимир Путин рассказал детали того, как в 2002 году он принимал решение о штурме театрального центра на Дубровке, где террористы захватили в заложники зрителей мюзикла "Норд-Ост".

По словам главы государства, другого варианта не было.

"Никто, кроме меня, это решение принять не мог", - заявил президент в фильме Андрея Кондрашова "Путин", размещенном в социальных сетях.

Путин рассказал, что террористы планировали вывезти заложников на автобусе на Красную площадь и там расстрелять "с целью оказать воздействие на руководство, на спецслужбы".

"Конечно, мы этого не могли допустить", - сказал он.

"Уверен, что если бы ничего не делать, количество жертв было бы гораздо больше", - сказал президент.

3 октября 2002 года вооруженные террористы во главе с Мовсаром Бараевым ворвались в Театральный центр на Дубровке на улице Мельникова в Москве, когда там шел спектакль "Норд-Ост". В зале находились 916 человек. Целью террористов было добиться от российских властей вывода войск из Чечни. Через три дня сотрудники ОМОНа и СОБРа пошли на штурм здания. В результате теракта погибли 130 человек.