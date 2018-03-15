Новости

Лондон предоставит образцы вещества по делу отравления Скрипаля 11:54
Владимир Мединский: Табаков стал родным для всех граждан 11:50
Путин заявил о миссии на Марс в 2019 году 11:47
Вышел трейлер психоделического хиппи-фильма с Нилом Янгом 11:46
В центре Москвы аэроэкспресс сбил женщину 11:45
Экс-главе избирательного штаба Трампа грозит до 305 лет заключения 11:41
Владимир Путин: Хамским способом с Россией невозможно договориться 11:37
Путин: Думаю, Верховный суд РФ переедет в Петербург 11:36
Путин рассказал, как едва не стал таксистом 11:35
В Ленобласти подросток обманул выпускника детдома на миллион 11:30
Путин рассказал о жизни в "бандитском Петербурге" в 90-е 11:25
Ответные меры в отношении Лондона будут приняты в ближайшее время 11:20
Путин рассказал, как принимал решение о штурме захваченного театра 11:20
В Уганде член экипажа случайно выпал из самолета 11:16
Сирийская армия накрыла террористов "Точками" в Северной Хаме 11:16
Фрегат "Адмирал флота Касатонов" подготовили к вселению экипажа 11:15
Росавиация рассказала о ситуации в аэропортах в связи со снегопадом 11:09
Экс-губернатор Назаров стал сенатором от Омской области 11:07
Назван фактор, снижающий на 90% риск развития слабоумия у женщин 11:07
В Подмосковье задержана банда "автоподставщиков" 11:06
Ученые военного технополиса создадут суперкомпьютер 11:01
На Алтае зафиксированы подземные толчки магнитудой 4,2 балла 11:00
Стала известна основная причина отставки Тиллерсона 10:57
Осужденный Владимирского централа потребовал выключить радио в камере 10:57
В Якутске из взлетающего самолета высыпались слитки с золотом 10:56
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кто имеет право на получение материнского капитала
Кто имеет право на получение материнского капитала
"Зенит" - "РБ Лейпциг". Онлайн-трансляция 1/8 финала Лиги Европы
"Зенит" - "РБ Лейпциг". Онлайн-трансляция 1/8 финала Лиги Европы
Задайте вопрос заммэра Москвы по транспорту Максиму Ликсутову
Задайте вопрос заммэра Москвы по транспорту Максиму Ликсутову
15.03.2018 11:20
Рубрика: Происшествия

Путин рассказал, как принимал решение о штурме захваченного театра

Президент России Владимир Путин рассказал детали того, как в 2002 году он принимал решение о штурме театрального центра на Дубровке, где террористы захватили в заложники зрителей мюзикла "Норд-Ост".

По словам главы государства, другого варианта не было.

Фото: Сергей Венявский/ТАСС
В Дагестане обезврежена ячейка вербовщиков ИГИЛ
Фото: depositphotos.com
В Саратовской области предотвратили теракт

"Никто, кроме меня, это решение принять не мог", - заявил президент в фильме Андрея Кондрашова "Путин", размещенном в социальных сетях.

Путин рассказал, что террористы планировали вывезти заложников на автобусе на Красную площадь и там расстрелять "с целью оказать воздействие на руководство, на спецслужбы".

"Конечно, мы этого не могли допустить", - сказал он.

"Уверен, что если бы ничего не делать, количество жертв было бы гораздо больше", - сказал президент.

3 октября 2002 года вооруженные террористы во главе с Мовсаром Бараевым ворвались в Театральный центр на Дубровке на улице Мельникова в Москве, когда там шел спектакль "Норд-Ост". В зале находились 916 человек. Целью террористов было добиться от российских властей вывода войск из Чечни. Через три дня сотрудники ОМОНа и СОБРа пошли на штурм здания. В результате теракта погибли 130 человек.

Главное сегодня

Путин рассказал о жизни в "бандитском Петербурге" в 90-е
На российских дорогах появится синяя разметка
Посольство РФ ответило на "желчное" заявление США по Крыму
Небензя назвал Британию возможным источником происхождения газа "Новичок"
Стала известна основная причина отставки Тиллерсона