Путин рассказал о песнях в "Запорожце"

Владимир Путин лихачил на "Запорожце", который в 1972 году выиграла в лотерею его мама, но попросил никого никогда так не делать.

"Бывало, не буду скрывать, такое бывало. И я сожалею об этом и прошу этого никогда никого не делать", - сказал глава государства в фильме Андрея Кондрашова "Путин", выложенном в соцсетях. Так он ответил на вопрос, лихачил ли на своем автомобиле в молодости.

Машину выиграла в лотерею его мама. "Она работала нянечкой в больнице в одном из районов города, на Васильевском острове. И в буфете вместо сдачи дали, по-моему, пару билетов или один билет. Стоил он тридцать копеек. Она пришла, его дома бросила. И, как это часто бывает, забыла про него", - поделился воспоминаниями Владимир Путин.

"Вы знаете, не удобно как-то под камеру такие вещи говорить, но я все же скажу. Жили в одной комнате, в коммунальной квартире, на пятом последнем этаже. Иногда крыша протекала там, протечки возникали, без всяких условий. У нас даже душа не было. И вот в таких условиях - раз и выиграла мама вот эту машину", - откровенно сказал президент.

"Конечно, взять бы продать и хотя бы выбраться из коммуналки... Очень хорошо это помню семейный совет - "совет в Филях", когда мама с папой за столом сидели и думали, что с этим делать. И вдруг мама говорит: возьмем машину, пусть сынок ездит на машине. Вы понимаете, что это значило для моих родителей? Ведь я даже не знал, на что мы будем бензин покупать на эту машину... Вот в такой обстановке мы жили, многие из нас. Но это не было чем-то таким, что омрачало нашу жизнь", - заметил Путин.

Еще глава государства прокомментировал историю, как однажды увез из воинской части друга Сергея Ролдугина. "Безобразие. Наказывать надо было его. Виноват", - улыбнулся он. "Я через забор перепрыгнул, а Володя меня уже ждал на "Запорожце"", - рассказал Ролдугин.

"Запорожец" сильно шумел, глушитель был сломан, денег на ремонт не было. "Но правил не нарушали, хочу вам сказать. Правда, наверное, ездили без ремней безопасности. Да и ремней тогда не было", - вспомнил президент.

И нередко Путин и его друзья пели песни, катаясь по городу. "Ну да, конечно, а что же песни-то не петь?", - улыбнулся он. Ролдугин добавил, что пели часто песни ВИА "Калинка" "Бархатный сезон". "Мы так рассекали по ночном Питеру, пели песни", - углубился он в воспоминания. Рассказал и о визитах с Путиным в филармонию. "Он и сейчас не Мурку играет на рояле, не куплеты там какие-то", - заметил он и похвалил музыкальные способности главы государства.

"Я думаю, что он остался лихачом. Он иногда садится даже сейчас за руль автомобиля и говорит: что вы плететесь? Чесали с такой скоростью, что я даже сгруппировался и вжался в полик", - также рассказал музыкант.

А вот другой друг президента Герхард Шредер не согласился: "Я слышал об этом, но не могу этого подтвердить. Я с ним ездил только в его резиденции в России, на "Волге". Легендарная машина. И он сам был за рулем и ехал очень медленно".

"Я думаю, что Шредер слегка лукавит, - поспорил Ролдугин. - По территории чего там ездить, там он ездит аккуратно, и слава Богу. Но я вам рассказываю правду". "Не могу сказать, что у него прошел этот запал какого-то адреналина или чувства какого-то острого переживания", - считает он.

Кондрашов также спросил президента, азартен ли он. "Если такое возникает, стараюсь в себе подавлять. Азарт - не самый лучший советчик для принятия решений", - ответил глава государства.