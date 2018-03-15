Путин рассказал о своем понимании счастья

Счастье - когда удается несмотря ни на что добиваться цели. Об этом президент заявил в интервью в фильме Андрея Кондрашова, выложенном в соцсетях.

"Нет одинаковых отпечатков пальцев. Каждый человек отличается от другого не только отпечатками пальцев, но и своим восприятием мира. Каждый человек - это отдельный мир, и поэтому у каждого из нас, безусловно, свое понимание счастья", - заметил глава государства.

"Но для меня сегодня это, безусловно, возможность формулировать большие задачи, цели, возможность добиваться этих целей, идти к этим целям, - объяснил Владимир Путин. - И должен сказать, что когда мне удается добиваться того, к чему я иду и, несмотря ни на какие сложности, добиваюсь этого результата, это приносит мне удовлетворение".