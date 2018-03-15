Путин рассказал о жизни в "бандитском Петербурге" в 90-е

Во времена работы в Санкт-Петербурге в 90-е годы Владимир Путин спал с ружьем. Об этом говорится во второй части документального фильма Андрея Кондрашова, выложенного в соцсетях.

Друг главы государства виолончелист Сергей Ролдугин рассказал про такой случай.

Президент подтвердил, заметив, что про "бандитский Петербург" много надуманного, но в целом "ситуация была боевой".

"Я у себя на даче ложился с помповым ружьем спать, это правда. Но времена были такие. Береженого бог бережет", - заметил Путин.