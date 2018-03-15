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15.03.2018 11:47
Рубрика: Власть

Путин заявил о миссии на Марс в 2019 году

Текст: Кира Латухина

Россия в 2019 году запустит миссию в сторону Марса. Также в планах - высадки на полюса Луны. Об этом рассказал президент в фильме Андрея Кондрашова, который выложен в соцсетях.

Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости
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"Мы сейчас будем там осуществлять беспилотные, а потом и пилотируемые пуски - для исследования дальнего космоса, и лунная программа, затем исследование Марса", - перечислил Владимир Путин. "Первое - это совсем скоро - в 2019 году мы собираемся запустить в сторону Марса миссию", - анонсировал он.

Исследования Луны будут отличаться от тех, что были во время СССР.

"Наши специалисты постараются сделать высадки на полюса, потому что есть основания полагать, что там может быть вода. Там есть чем заниматься, оттуда могут быть начаты исследования других планет, далекого космоса", - пояснил глава государства.

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