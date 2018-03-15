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15.03.2018 14:00
Рубрика: Власть

Путин защитил КГБ в Дрездене

Текст: Кира Латухина
Президент России Владимир Путин рассказал, как не пустил митингующих в здание советской разведки в Дрездене в декабре 1989 года в фильме журналиста Андрея Кондрашова, опубликованном в соцсетях.
Фото: Константин Завражин/РГ Фото: Константин Завражин/РГ
Фото: Константин Завражин/РГ

Тогда манифестанты взяли здание Штази и хотели заполучить и архивы КГБ. "Толпа - она, конечно, и есть толпа, но все-таки то, что происходило тогда в ГДР, было естественным ходом событий", - заметил Владимир Путин.

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"Мы, безусловно, тогда не могли просто выложить на улицу дела оперативных разработок, какую-то информацию, связанную с теми людьми, с которыми мы работали", - объяснил президент. "Пришлось продемонстрировать нашу готовность действовать в рамках тогдашних межгосударственных договоренностей, пришлось даже группе охраны продемонстрировать оружие, к сожалению, что не очень хорошо", - добавил он.

"У меня была миссия переговорщика, - поделился глава государства. - Я вышел к людям, спросил, чего бы они хотели. Они сказали, что хотели бы досмотреть здание. Я ответил, что здание принадлежит Советской армии, оно не подлежит досмотру в соответствии с межправсоглашением". "Они спросили - а почему вы так по-немецки говорите? Мне пришлось, как в таких случаях говорят, ответить по легенде. Сказал, что я переводчик. А почему у вас машины с немецкими номерами? Потому что положено по соглашению соответствующему. Собственно говоря, такая небольшая дискуссия", - передал детали Путин.

"Мне пришлось поднять по тревоге группу охраны. Никакой ругани не было, я просто старался объяснить, кто мы такие и почему мы не можем допустить осмотра", - также заметил президент. 

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Путин в какой-то момент бесстрашно повернулся спиной к протестующим. "Да, так пришлось сделать. Мне казалось, что таким образом мы, во-первых, демонстрируем определенное доверие к этим людям, а, во-вторых, отсутствие желания с нашей стороны этого конфликта", - сказал он.

"Самое главное, что не дошло до конфликта, не было никаких столкновений, пострадавших... Мы не могли себя вести иначе, потому что это же все-таки подразделение внешней разведки Советского Союза. Мы не могли туда никого допустить", - заявил президент.

"Преследовать людей за то, что они жили в другом государстве и выполняли служебный долг в рамках конституции страны, это, мне кажется, совершенно неприемлемо", - также заметил Путин.

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