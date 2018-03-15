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15.03.2018 04:19
Рубрика: В мире

Расстрелявший школьников в США Николас Круз признает вину

Николас Круз, расстрелявший 17 человек в школе в американском городе Паркленд (штат Флорида), готов признать свою вину, чтобы избежать смертной казни. Ранее 19-летний обвиняемый отказывался пойти на сделку со следствием.

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Прокуратура сообщила, что будет добиваться смертной казни для злоумышленника. Чтобы избежать высшей меры наказания, подсудимый готов признать вину по всем 34 пунктам и согласиться на пожизненное заключение, передает ТАСС.

Круз ворвался в свою бывшую школу 14 февраля и открыл огонь по учащимся и преподавателям. Он был вооружен полуавтоматической винтовкой AR-15. Оружие было приобретено легально.

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