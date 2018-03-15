18 марта в Ярославле будут работать 26 ярмарок

В Ярославле в Единый день голосования вблизи крупных избирательных участков откроются 26 "Ярославских ярмарок". В мэрии города рассказали, что под этим брендом муниципальные рынки города будут реализовывать продукцию по социальным ценам.

- Ярмарки будут располагаться возле всех дворцов культуры и вблизи 16 общеобразовательных школ города за территориями избирательных участков. Работать они будут с 8.00 до 20.00, - уточнил заместитель мэра по вопросам социально-экономического развития города Алексей Торопов. - Мы договорились с крупными оптовыми компаниями, делаем закупки напрямую у производителей, поэтому цены на социально значимые товары будут даже ниже, чем в сетевых магазинах.

Кроме того, на всех избирательных участках в Ярославле будут работать буфеты с разнообразной выпечкой, кулинарными, кондитерскими изделиями и напитками.