"Атлетико" забил 5 мячей "Локомотиву" в ответном матче Лиги Европы

Московский "Локомотив" закончил выступление в Лиге Европы. В ответном матче 1/8 финала турнира "железнодорожники" уступили мадридскому "Атлетико" 1:5. А общий счет в этом противостоянии оказался 1:8 в пользу испанского клуба.

Несмотря на то, что уже в первой игре "Атлетико" фактически сделал результат, забив в ворота "Локо" три безответных мяча, к московской встрече наставник "матрасников" Диего Симеоне отнесся со всей серьезностью. Из явных игроков основы на поле не вышли разве что голкипер Ян Облак и форвард Антуан Гризманн.

Таким образом сразу стало понятно, что на недооценку соперника "Локомотиву" надеяться особо не стоит. И ход матча этот тезис лишь подтвердил. И без того призрачные шансы хозяев на чудо стали еще более невесомыми после того, как Анхель Корреа на 16-й минуте открыл счет - 1:0. Это означало, что "красно-зеленым" теперь нужно было забивать пять мячей.

"Локо" довольно быстро обозначил намерение провернуть этот трюк: на 20-й минуте Мацей Рыбус счет сравнял - 1:1. Такой счет был бы вполне достойным завершением еврокубковой кампании "железнодорожников", но у "Атлетико" были свои планы.

На 47-й минуте Сауль Ньигес вывел гостей вперед. А на 65-й преимущество испанцев увеличил Фернандо Торрес, реализовавший 11-метровый, который заработал едва появившийся на поле Гризманн.

Еще через пять минут Торрес оформил дубль, а на 85-й минуте точку в матче поставил Гризманн, причем в виде шедевра. Сначала Корреа изящным финтом ушел от опекуна, а затем Антуан техничным ударом отправил мяч по высокой дуге в дальнюю от себя "девятку" - 5:1.

В итоге рекордные 20 тысяч зрителей для черкизовского стадиона в этом сезоне чуда так и не дождались, зато стали свидетелями блистательной игры "Атлетико", который теперь будет биться в четвертьфинале. Жеребьевка этой стадии Лиги Европы состоится уже в пятницу.