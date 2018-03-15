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15.03.2018 10:34
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

ЦБ аннулировал лицензию "Вэлтон Банка"

Текст: Роман Маркелов
Банк России с 15 марта аннулировал лицензию у белгородского "Вэлтон Банка", говорится в сообщении регулятора.

Лицензия аннулирована в связи с решением правления самого банка о прекращении деятельности и добровольной ликвидации, следует из релиза регулятора. "Исходя из представленных в Банк России отчетных данных, кредитная организация располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов", - подчеркивают в ЦБ.

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
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"Вэлтон банк" входил в систему страхования вкладов, аннулирование лицензии является страховым случаем. Вкладчики банка имеют право на получение возмещения до 1,4 миллиона рублей.

По данным ЦБ, "Вэлтон Банк" занимал 500 место в банковской системе по величине активов. Банк работал с 1990 года, занимался в основном операциями со связанными сторонами, его розничный бизнес был развит слабо.

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