Члены раскрытой под Калугой ячейки ИГ сознались в подготовке теракта

Задержанные накануне в Калужской области члены "спящей ячейки" запрещенной в РФ группировки "Исламское государство" дали признательные показания, сообщает ЦОС ФСБ России.

Все четверо участников оказались жителями Ямало-Ненецкого округа. Возглавлял ячейку эмиссар террористов, который прошел боевую подготовку в Сирийской Республике.

Как сообщили в ФСБ, боевики признались также и в подготовке терактов.

Было возбуждено уголовное дело об организации деятельности террористической организации и участии в деятельности такой организации. Мужчин конвоировали в Тюмень.