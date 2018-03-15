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15.03.2018 16:53
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Члены раскрытой под Калугой ячейки ИГ сознались в подготовке теракта

Текст: Елена Шулепова (Калуга)

Задержанные накануне в Калужской области члены "спящей ячейки" запрещенной в РФ группировки "Исламское государство" дали признательные показания, сообщает ЦОС ФСБ России.

Фото: ФСБ России/ РИА Новости
В Калужской области задержаны участники "спящей ячейки" ИГ

Все четверо участников оказались жителями Ямало-Ненецкого округа. Возглавлял ячейку эмиссар террористов, который прошел боевую подготовку в Сирийской Республике.

Как сообщили в ФСБ, боевики признались также и в подготовке терактов.

Было возбуждено уголовное дело об организации деятельности террористической организации и участии в деятельности такой организации. Мужчин конвоировали в Тюмень.

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