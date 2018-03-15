Гидрометцентр: В Москву возвращаются морозы

В Москву после непродолжительной оттепели возвращается зимняя погода. Как сообщает Гидрометцентр России, в предстоящие выходные в столице будет по-февральски холодно, значения средней суточной температуры окажутся ниже нормы почти на 10 градусов.

Сегодня в Москве воздух максимально прогреется до нуля градусов. К вечеру начнется похолодание - до -7. На дорогах и тротуарах ожидается гололедица.

Завтра, в пятницу, днем температура воздуха не поднимется выше -9…-7 градусов. Возможен снег, а на дорогах - гололедица.

17 марта, в субботу, местами пройдет небольшой снег, и будет морозно: ночью до -19…-17 градусов в Москве, а днем прогнозируется -9…-7 градусов.

В воскресенье осадки не ожидаются, ночью будет холодно, как и в субботу, а днем термометры покажут -7…-5 градусов.