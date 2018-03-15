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15.03.2018 20:15
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Профессор в зоне доступа

Как попасть к лучшим врачам столицы без записи и московской прописки
Текст: Ксения Колесникова
Российская газета - Федеральный выпуск №7518 (55)
Как попасть на прием к ведущему детскому хирургу, неврологу, лору крупной детской московской больницы? Бесплатно, без записи, да еще в выходной день? В том, что это реально, корреспондент "РГ" убедилась лично, побывав на дне открытых дверей в ДГКБ святого Владимира.
Как не пропустить день открытых дверей? Самое простое - "дружить" с детской больницей в соцсетях. Фото: depositphotos.com Как не пропустить день открытых дверей? Самое простое - "дружить" с детской больницей в соцсетях. Фото: depositphotos.com
Как не пропустить день открытых дверей? Самое простое - "дружить" с детской больницей в соцсетях. Фото: depositphotos.com

Полдень. Рядом с консультативно-диагностическим отделением - стихийная парковка для санок и колясок. Пациентов много: в ожидании приема и семьи с грудничками, и подростки. Молодая мама Анна Гундаева приехала с годовалой дочкой: у малышки обмороки. "Она заливается плачем, начинает задыхаться и теряет сознание на несколько секунд, - говорит Анна. - Побежали в поликлинику. Оказалось, что на ближайшие дни запись к неврологу недоступна. Наша медсестра посоветовала посетить день открытых дверей здесь, в Сокольниках".

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
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У Юлии Галчинской из Реутова тоже дочка, трех с половиной лет. У ребенка подозрение на аденоиды, но окончательного диагноза нет. "Пару лет назад старшему сыну в больнице святого Владимира уже делали операцию. Поэтому знаю, что здесь сильное лор-отделение, - рассказывает Юлия. - Хочу показать дочку опытному специалисту, получить второе экспертное мнение". А вот семья Давыдовых из Мытищ приехала за направлением на госпитализацию. Мама Татьяна признается: ждать, когда подойдет очередь в областном центре, они не могут. У сына-подростка развивается киста верхней челюсти. Парня осматривает доктор медицинских наук, завотделением челюстно-лицевой хирургии Дмитрий Комелягин.

- Чтобы установить причину развития патологии, внешнего осмотра недостаточно: нужны данные компьютерной томографии, рентген-снимки челюсти, - объясняет Дмитрий Юрьевич. - Рентген, МРТ, УЗИ - все эти исследования можно пройти тут же. Когда больной возвращается с готовыми снимками, мы выносим окончательный вердикт. Каждому третьему в день открытых дверей наше отделение выдает путевку на плановую госпитализацию. Некоторым сразу назначаем дату операции.

Каждый прием, на который по нормативам отведены 15-20 минут, длился столько, сколько необходимо для полноценного обследования
Фото: Виктор Васенин
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Такие направления выдают и травматолог, и сосудистый хирург, и уролог-андролог. А отоларингологу пришлось экстренно, прямо из смотрового кабинета, госпитализировать двух малышей. Только за одну субботу врачи приняли 500 пациентов. Работали с 10 утра и до последнего. Это тот самый случай, когда специалисты не смотрят на "показатели эффективности и нормативы". Каждый прием, на который по нормативам отведено 15-20 минут, длился столько, сколько необходимо для полноценного обследования. Каждое заключение - экспертная оценка. Так, в отделение сосудистой хирургии поступил месячный младенец с большой гемангиомой (сосудистой патологией) на плече. Некоторые врачи рекомендуют таких детей просто наблюдать. Однако в больнице святого Владимира решили малыша госпитализировать. "Если ребенка не пролечить сейчас, если вовремя не сделать лазерную коррекцию, то гемангиома уже через месяц может начать агрессивно расти и затронуть суставы", - уверен сосудистый хирург Григорий Сомсиков.

Практика показала: несмотря на диспансеризацию, подобные "живые" акции чрезвычайно нужны. Нужен день, когда в больницу можно прийти без записи и попасть на прием сразу к нескольким высококлассным специалистам. Нужны неравнодушные люди, готовые выйти на работу в субботу и принимать всех, кто нуждается в помощи.

В больнице святого Владимира решили хотя бы раз в пару месяцев устраивать такие акции. Как не пропустить день открытых дверей? Самое простое - "дружить" с больницей в соцсетях. И главный врач, и все сотрудники размещают там приглашения для семей с детьми. Кроме того, объявления идут через поликлиники, через информационные ресурсы департамента здравоохранения Москвы.

Прямая речь

Елена Петряйкина, главный врач Детской городской клинической больницы святого Владимира, доктор медицинских наук, профессор:

- В День открытых дверей пациентов принимал весь "первый состав": ведущие специалисты, заведующие отделениями, доктора и кандидаты наук. В обычный день попасть к ним на прием не просто. Принимаем всех, без оглядки на возраст ребенка, диагноз и прописку. Наша больница одна из старейших в России - построена на Острове Милосердия. Так когда-то назывались Сокольники, потому что здесь в девятнадцатом веке меценаты строили богоугодные заведения. Позже больница была известна на всю страну как Русаковская. А сегодня ей возвращено историческое название. Больница современная, многопрофильная, с ведущими для России отделениями гемодиализа, хирургии новорожденных, восстановительной хирургии гортани, сосудистой хирургии. В год проводится более 10 тысяч операций.

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