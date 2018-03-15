Москвичи выберут название проекта по активному долголетию

Проект по активному долголетию, который в марте стартовал в Москве, скоро получит название. Выбирать имя будут сами москвичи на странице проекта. Голосование уже началось - название можно выбрать из 14 вариантов или предложить свой.

В списке возможных имен проекта - "Московское долголетие", "Активный возраст", "Активная пора", "Сильное поколение", "Столица долголетия", "Москва - город долголетия", "Открытые возможности", "Активное поколение", "Цвет поколения", "Непреклонный возраст", "Достойный возраст", "Время новых возможностей", "Город долголетия", "Время достижений". Но есть из этого нечего не нравится, можно предложить свой вариант, оставив его прямо на сайте.

Напомним, проект по активному долголетию стартовал во всех округах. Проект включает в себя бесплатные занятия в спортивных секциях, творческих студиях, а также языковые уроки. Участники могут заняться скандинавской ходьбой, танцами, пением, рисованием, гимнастикой, пройти курс "Здорово жить" и курс компьютерной грамотности". Стать участниками проекта могут люди пенсионного возраста - женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет. Для этого нужно оставить заявку в любом территориальном центре социального обслуживания, при себе нужно иметь паспорт, СНИЛС и социальную карту москвича. Сейчас уже о своем желании участвовать в проекте уже заявили больше 36 тысяч москвичей. При этом запись будет открыта в течение всего года.

На все вопросы ответят по телефону горячей линии пилотного проекта: +7 (495) 221-02-82. Она работает каждый день с 08:00 до 20:00.