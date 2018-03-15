На Дмитровском шоссе в Подмосковье перевернулась фура

В Московской области на Дмитровском шоссе в сторону области перевернулась фура, перегородив почти всю дорогу.

ДТП произошло неподалеку от населенного пункта Грибки.

Как сообщается в официальном Twitter центра организации дорожного движения, для проезда осталась свободной одна полоса. Движение в область сильно затруднено, место ДТП рекомендуют объезжать по дублеру.

Согласно данным сервиса Яндекс.Пробки, затор растянулся от КП Северная Слобода до Афанасьевского шоссе.

Тем временем из-за плохой погоды в Москве уже шестибалльные пробки. На МКАД и вылетных магистралях много ДТП.