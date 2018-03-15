Опоздавшие в Шереметьево пассажиры аэроэкспрессов получат компенсацию

В "Аэроэкспрессе" опровергли информацию о том, что поезд компании сбил человека на Белорусском направлении, а также пообещали компенсации билетов всем опоздавшим в аэропорт Шереметьево пассажирам.

Напомним, сегодня на Белорусском направлении произошел сбой в движении поездов. По предварительной информации ЦППК, на железной дороге сбили человека. Также появилась информация, что он попал под аэроэкспресс.

В пресс-службе компании опровергли причастность к инциденту. Также отметили, что с 10:00 до 11:00 по независимым от компании причинам движение поездов в аэропорт было ограничено. В частности, был отменен поезд из Шереметьево отправлением в 11:00 и частично отменен поезд с Белорусского вокзала в 10-00. Остальные поезда следуют с незначительным отклонением от расписания, полное восстановление графика движения АЭ было запланировано на 12:00.

В компании отметили, что всем пассажирам, опоздавшим на рейс, компенсируют стоимость билетов на авиарейс, а также на поездку в аэроэкспрессе. Для ее оформления необходимо обратиться на стойку информации аэроэкспресса.