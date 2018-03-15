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15.03.2018 10:57
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Осужденный Владимирского централа потребовал выключить радио в камере

Текст: Анна Скудаева (Владимир)

Осужденный, отбывающий срок в тюрьме Владимирский централ, обратился в суд с требованием отключить громкую музыку в камере, сообщает РИА Новости. Мужчина заявил, что "музыкальная программа" от подъема до отбоя незаконна, поскольку ухудшает его самочувствие.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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- Обоснованы требования тем, что в камере встроены музыкальные колонки, играет громкая музыка и регулирование этого звука в камере осужденным невозможно. Он считает, что это негативно сказывается на его здоровье, - рассказали в пресс-службе Фрунзенского райсуда Владимира.

Адвокат заключенного заявил, что действия руководства тюрьмы можно квалифицировать как пытки: музыка одной из радиостанций доносится из динамиков в камере на полной громкости с 6 утра до 10 вечера. Руководство тюрьмы пока никак не прокомментировало ситуацию.

До принятия окончательного решения по делу суд по требованию адвокатов заявителя принял обеспечительные меры, обязав администрацию тюрьмы временно выключить музыку. У ответчиков есть право на обжалование определения суда.

Ранее сообщалось о пытках звуком в иракской тюрьме Абу-Грейб и на американской военной базе Гуантанамо. По словам заключенных, ставших свидетелями такого воздействия, люди, вынужденные часами слушать громкую музыку, кричали, бились головой о стены и даже сходили с ума.

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