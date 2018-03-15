Под Калугой на чемпионате по плаванию погиб юный спортсмен

Во время первенства ЦФО по плаванию в Обнинске погиб участник соревнований. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщила "РГ" старший помощник руководителя СУ СК по Калужской области Лилия Мошкова.

Трагедия произошла около 10:30 во дворце спорта "Олимп". Молодой человек проплыл 50 метров и возвращался назад, когда ему стало плохо. Тренеры, судьи и другие участники соревнований бросились на помощь. Юношу вытащили из воды и отнесли в медицинский кабинет. Реанимационные действия медиков не помогли, примерно час спустя молодой человек скончался.

- Следователи осмотрели место происшествия, изъяли записи камер видеонаблюдения и документы, опросили очевидцев, - рассказала Лилия Мошкова. - Для установления причины смерти назначена судмедэкпертиза.

Уже известно, что за несколько дней до соревнований спортсмен проходил медосмотр в специализированном диспансере. На основании заключения медиков он был допущен к соревнованиям.