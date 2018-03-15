Продлен арест бывшему замглавы столичного ГСУ СК Денису Никандрову

"Ходатайство следствия признать законным и обоснованным, меру пресечения в виде содержания под стражей Никандрову продлить на 2 месяца", - огласил решение судья.
Вопрос о продлении ареста суд рассматривал в закрытом режиме.
Ранее сообщалось, что генерал СК Денис Никандров был задержаны летом 2016 года вместе с руководителями Управления собственной безопасности СК РФ Михаилом Максименко и Александром Ламоновым. Все трое фигурируют в уголовном деле о вымогательстве 8 миллионов рублей, фигурантом которого является криминальный лидер Захарий Калашов, более известный как "вор в законе" Шакро Молодой.
По версии следствия, высокопоставленные сотрудники СК получили от Калашова крупную денежную сумму за помощь в освобождении из СИЗО криминального авторитета Андрея Кочуйкова по кличке Итальянец. Его задержали и заключили под стражу после перестрелки возле ресторана на улице Рочдельская.
Никандров и Ламонов вину признали и заключили сделку со следствием. В отношении них расследование завершено, обвиняемые и их защитники в настоящее время знакомятся с материалами уголовного дела.
Уголовное дело в отношении Михаила Максименко выделено в отдельное производство.