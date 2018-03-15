Продлен арест бывшему замглавы столичного ГСУ СК Денису Никандрову

Мосгорсуд в четверг удовлетворил ходатайство следователей о продлении до 19 мая 2018 года срока заключения под стражей обвиняемому в получении взятки бывшему заместителю руководителя Главного следственного управления Следственного комитета (СК) РФ по Москве Денису Никандрову.

"Ходатайство следствия признать законным и обоснованным, меру пресечения в виде содержания под стражей Никандрову продлить на 2 месяца", - огласил решение судья.

Вопрос о продлении ареста суд рассматривал в закрытом режиме.

Ранее сообщалось, что генерал СК Денис Никандров был задержаны летом 2016 года вместе с руководителями Управления собственной безопасности СК РФ Михаилом Максименко и Александром Ламоновым. Все трое фигурируют в уголовном деле о вымогательстве 8 миллионов рублей, фигурантом которого является криминальный лидер Захарий Калашов, более известный как "вор в законе" Шакро Молодой.

По версии следствия, высокопоставленные сотрудники СК получили от Калашова крупную денежную сумму за помощь в освобождении из СИЗО криминального авторитета Андрея Кочуйкова по кличке Итальянец. Его задержали и заключили под стражу после перестрелки возле ресторана на улице Рочдельская.

Никандров и Ламонов вину признали и заключили сделку со следствием. В отношении них расследование завершено, обвиняемые и их защитники в настоящее время знакомятся с материалами уголовного дела.

Уголовное дело в отношении Михаила Максименко выделено в отдельное производство.