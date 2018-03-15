Путин подарил щенка ярославскому школьнику

Ярославский школьник получил от президента в подарок щенка швейцарской овчарки.

От лица главы государства исполнил давнюю мечту 12-летнего Ильи Медведева мэр Ярославля Владимир Слепцов.

Илья рассказал, что мечтал о собаке с трех лет: просил подарить ее на каждый Новый год и день рождения. А когда однажды по телевизору увидел, как президент подарил девочке щенка, тоже решил написать письмо главе государства.

- Когда я писал письмо президенту, я не ожидал, что моя мечта сбудется, - признался мальчик. - Я просто в шоке сейчас, меня переполняют эмоции, я очень сильно рад! Спасибо большое!

По словам Ильи, он мечтал именно о такой породе собаки - швейцарской овчарке.

Новому белоснежному и пушистому члену семьи Медведевых всего семь недель, но он в доме уже полностью освоился.