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15.03.2018 16:37
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Сергей Собянин вручил награды Москвы олимпийцам-призерам

Текст: Сергей Жуков
Фото: Сергей Куксин
В московской мэрии сегодня чествовали победителей и призеров прошедших зимних Олимпийских игр. С успешным выступлением победителей и призеров из столицы поздравил мэр города Сергей Собянин.

В составе российской сборной в южнокорейском Пхенчхане выступил 41 спортсмен из Москвы. На пьедестал в итоге удалось подняться 16 атлетам в пяти видах спорта - как в личном, так и в командном первенстве. Это фигурное катание, хоккей, шорт-трек, лыжные гонки и фристайл. В копилку российской команды москвичи принесли 6 медалей - одну золотую, три серебряных и две бронзовых. В числе триумфаторов - Алина Загитова, Евгения Медведева, Дмитрий Соловьев, Екатерина Боброва, Владимир Морозов...

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Праздник олимпийцев: Загитова и Медведева выступили в Москве

Поздравляя олимпийцев, мэр заметил: 35% всех наград принесли москвичи. Победы, однако, дались не легко. "Никогда наша сборная не выступала под таким психологическим давлением, никогда в новейшей истории мы не выступали под нейтральным флагом, никогда болельщики так не болели за вас и так не радовались вашим победам", - сказал Собянин.

Мэр вручил каждому спортсмену книги с пожеланиями и поздравлениями от москвичей. Кроме того, правительство города выплатит денежные премии. Олимпийские чемпионы получат по 4 млн. рублей, серебряные призеры - по 2,5 млн., бронзовые - по 1,7 млн. рублей. А их тренерам выплатят 50% от перечисленных сумм.

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