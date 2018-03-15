Свет в "микрорайон для льготников" проведут в 2018 году, а воду - в течение десяти лет, заявили в мэрии Тамбова после того, как проблемами Малиновки заинтересовались СМИ. Пустырь отдали под коттеджную застройку несколько лет назад. Там должны были поселиться ветераны боевых действий, малообеспеченные граждане и "чернобыльцы". Но условий для этого нет до сих пор.

Микрорайон в пяти километрах от Тамбова появился в 2014 году. Городские власти бесплатно предоставили льготникам тысячу наделов. На бумаге - усадьбы и офисы, детсад и сквер, ФАП и почта, фонтан и часовня… На деле - поле, где разбросано менее десятка построек.

- Участок в Малиновке я получила в 2015 году. Тогда говорилось, что в бюджете заложены средства на строительство дороги и инженерных сетей. Куда ушли деньги, неясно. По закону, если льготник за три года не начнет строить дом, землю отберут. Но многие не могут приступить к делу - на поле даже проезды не обозначены, - возмущается военная пенсионерка Майя Джепбарова. - Зато название улицы - без нашего ведома! - сменили. Пришлось платить госпошлину для переоформления документов на строительство. Мой участок недалеко от дороги, я заложила фундамент и поставила баню - хоть какое-то жилье. Воду подвозила на машине, много денег ушло на бензин для генератора. Капитальные работы без электричества и воды я не потяну.

В начале 2018 года она обратилась к губернатору с вопросом о сетях для Малиновки. Чиновники попытались было "перевести стрелки" на коллег из Тамбовского района. Однако земля льготников входит в черту города. Рядом спланирован микрорайон Литературный - с участками для многодетных семей. Горожане беспокоятся, что его тоже "нарисуют и забудут".

Свет в "микрорайон для льготников" проведут в 2018 году, а воду - в течение десяти лет, заявили в мэрии Тамбова после того, как проблемами Малиновки заинтересовались СМИ. Пустырь отдали под коттеджную застройку несколько лет назад. Там должны были поселиться ветераны боевых действий, малообеспеченные граждане и "чернобыльцы". Но условий для этого нет до сих пор.

Если льготник за три года не начнет строить дом - землю отберут, но из-за отсутствия сетей строительство невозможно

На днях мэрия сообщила, что "ведется предпроектная работа по расчету объема строительства" коммуникаций в Малиновке, получены техусловия на газо- и электроснабжение. На 2018-2019 годы наметили прокладку электросетей. Владельцам участков предлагают заключить договор на присоединение с ПАО "МРСК Центра", а затем строить дома. ("Энергетики должны были установить свои столбы планово, а не ждать заявок", - возражает Майя Джепбарова.) В 2019-2020-м к капитальным объектам обещают подвести газ, ну а в 2020-2030-х годах появятся скважины, водонапорные башни и канализация.

- Так мы можем и не дожить до "удобств". Ранее крайним сроком был 2022-й, - отмечает Наталия Иванова, у которой в Малиновке есть "коробка" дома. - Землю мне выделили как малоимущей, для улучшения жилищных условий. Мы все, что могли, сделали - пока мама-пенсионерка еще работает и может помочь деньгами. Лет через 5-10 расходы лягут на меня одну. Прошлой весной в МРСК мне насчитали 400 тысяч рублей, так как от точки распределения до границы участка более 300 метров (иначе по льготе плата составляла бы 550 рублей). Посоветовали подождать, пока подключат участки у дороги. Но никто не подключался. Потом законодательство изменилось, осенью с нас запросили лишь пять тысяч. Я их уплатила. В течение полугода энергетики должны возвести подстанцию, потом мне надо будет создать условия для подключения (это еще минимум 25 тысяч). А дальше как? Вселяться в дом без воды и газа, сторожить оборудование? У нас уже украли стройматериалы на 15 тысяч…

С воровством столкнулся и Сергей Гришачкин - он купил участок в Малиновке, начал возводить стены. Заявку в МРСК не подает: до точки подключения аж 700 метров. Воспользоваться льготой могли бы все владельцы участков, если бы тянули сети по цепочке от дороги. Но кому принадлежат крайние наделы, неизвестно.

- Больше всего пугает срок, в который обещают подвести воду, - признается Сергей. - Если придется ждать до 2030-го, то зачем сейчас строиться? Похоже, придется бурить себе скважину и ставить септик.

Общественный транспорт в микрорайон не ходит. Есть автобус в соседнюю деревню Селезни, но тариф на проезд там выше, чем по городу. Дорога через поле не размечена. Некоторые "латифундисты" устали ждать и выставили участки на продажу.

Кстати



Микрорайон Малиновка расположен рядом с деревней 1-я Малиновка Тамбовского района. По данным горадминистрации, в собственность льготным категориям граждан предоставили 1001 участок.