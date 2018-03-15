В городах "Золотого кольца" пройдет эстафета по скандинавской ходьбе

17 марта в городах турмаршрута "Золотое кольцо" пройдет эстафета по скандинавской ходьбе "Шагаем вместе за сильную Россию".

По словам официального представителя мэрии Ярославля Хаджи Бадалова, инициативу ярославского мэра Владимира Слепцова о проведении этого спортивного праздника поддержали главы городов известного турмаршрута. Мероприятие пройдет под эгидой Союза "Золотого кольца России".

В эстафете примут участие любители скандинавской ходьбы разных возрастов. В каждом городе участники пройдут определенный маршрут по туристическим местам. В 11 часов на стадионе "Спартаковец" ярославцы первыми начнут движение и через полчаса передадут эстафету Угличу - как новобранцу "Золотого кольца". Для передачи эстафеты в каждом городе будет установлена контрольная точка. Сама передача будет производиться через социальные сети Instagram и Facebook.

За день участники эстафеты из девяти городов - Ярославля, Углича, Сергиева Посада, Переславля-Залесского, Ростова Великого, Костромы, Иванова, Суздаля и Владимира - пройдут в общей сложности 50 километров. В каждом городе длина маршрута составит 5,555 километра.