В Ярославле 18 марта транспорт будет бесплатным

18 марта ярославский муниципальный транспорт будет возить пассажиров совершенно бесплатно.

В мэрии Ярославля рассказали, что муниципальные транспортные предприятия ПАТП-1 и "Яргорэлектротранс" обеспечат бесплатный проезд для всех пассажиров в течение дня на трамваях, троллейбусах и автобусах. Кроме того, бесплатными в этот день будут и некоторые маршрутки - их можно будет отличить по специальным обозначениям.

- В этот день жители должны без проблем добраться до избирательных участков. По запросам избирательных комиссий будут организованы дополнительные прямые маршруты, - рассказал начальник управления городского пассажирского транспорта мэрии Ярославля Сергей Волканевский.

Вся информация по дополнительным маршрутам будет размещена на сайте www.yargortrans.ru.