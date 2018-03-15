В Ярославле активно развивают инфраструктуру, промышленность и туризм

Осенью 2016 года в Ярославскую область пришла новая команда менеджеров. Одним из них стал Владимир Слепцов, возглавивший Ярославль. Под его руководством была запущена программа антикризисного сити-менеджмента на основе губернаторской инициативы "10 точек роста", определившей приоритетные направления развития региона до 2025 года. При этом в городскую стратегию включили семь амбициозных и долгосрочных направлений. Дороги, благоустройство, капремонт, улучшение внешнего облика города, развитие городского транспорта, строительство социальных объектов и развитие массового спорта.

Новый образец

Владимир Витальевич, каким был, на ваш взгляд, прошедший год для Ярославля?

Владимир Слепцов: 2017 год нельзя назвать простым. Главное, что нам удалось, - задать мощный импульс дальнейшему развитию города. Команда мэрии Ярославля разработала и реализовала семь стратегических программ. Мы вошли в ряд программ с федеральным финансированием. Запустили несколько проектов по улучшению качества жизни на основе инициативного бюджетирования. Суть его в том, что жители принимают непосредственное участие в решении городских вопросов и распределении части бюджетных средств и, более того, подключаются к общественному контролю за реализацией проектов. Воссоздали советы предпринимателей и директоров предприятий, сделали практикой еженедельные встречи представителей власти с бизнес-сообществом, сняли многие бюрократические барьеры, сократили сроки получения документов.

Четкая расстановка приоритетов позволила нам заниматься самим городом - сделать его комфортным для жителей и наших гостей, улучшить его инвестиционную и предпринимательскую привлекательность. Для наведения порядка в ЖКХ мы создали муниципальную управляющую компанию как альтернативу частным. Построили два новых детских сада на 125 мест каждый.

Вся работа была проведена в условиях дефицита бюджета и сформировавшегося за последние годы муниципального долга в 5,9 миллиарда рублей. Однако при поддержке губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова мы смогли найти средства на приведение в порядок дворов и скверов, реконструкцию парков, создание условий для занятия физкультурой и спортом, потому что это - одна из наших первостепенных задач.

Наша сила в том, что мы с губернатором единомышленники. Работаем в одной команде, наши действия абсолютно согласованны и направлены на решение общих задач.

Какие программы, по вашему мнению, оказались наиболее успешными?

Владимир Слепцов: Мы реализовали все семь программ, запланированных на 2017 год. В первую очередь активно взялись за дороги, благоустройство и внешний облик города. Самая первая наша программа не случайно называется "Ремонт городских дорог". Автомобилисты в Ярославле по дорогам не ездили, а пробирались, а суды "пачками" удовлетворяли иски владельцев покалеченных в ямах авто. Были популярны наклейки с надписью "Ярославль - город без дорог".

В 2017 году при поддержке главы региона Дмитрия Миронова город вошел в федеральную программу "Безопасные и качественные дороги" (БКД) в составе агломерации "Ярославская". Общая сумма финансирования проекта составила 913 миллионов рублей из федерального, областного и городского бюджетов. За год было отремонтировано 29 улиц протяженностью 51 километр, благодаря чему ликвидированы 23 места концентрации ДТП. Для сравнения: в 2014 году в Ярославле было отремонтировано 16,8 километра, в 2015-м - 19,7, в 2016-м - 15,5 километра дорог.

Кроме того, в Ярославле в 2017 году начала работу автоматизированная система управления дорожным движением (АСУДД), которую мы презентовали на Московском урбанистическом форуме. Этот проект позволяет не только контролировать трафик в городе, но и управлять им.

Работы в рамках приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" будут продолжены и в этом году. На их реализацию из бюджетов всех уровней выделяются больше миллиарда рублей. Планируется отремонтировать 23 дороги, или 47,2 километра. Если на торгах получится сэкономить, сбереженные средства пойдут на ремонт еще семи дорог протяженностью 7,6 километра.

Вторым по важности проектом я бы назвал "Решаем вместе!" - по формированию комфортной городской среды. Он стал частью одной из наших городских программ по благоустройству. Работы были проведены во дворах с охватом 198 многоквартирных домов и на трех общественных территориях: в Бутусовском парке, на Первомайском бульваре и бульваре на проспекте Ленина.

В этом году мы учли пожелания и предложения ярославцев при формировании проектов благоустройства дворовых территорий, поэтому основной упор сделали на асфальтировке внутридворовых проездов, обустройстве парковок и восстановлении освещения. Комплексное благоустройство проведем во дворах с охватом 120 многоквартирных домов и на одной общественной территории, которую 18 марта путем голосования выберут сами жители. Подчеркну, что все территории для благоустройства выбраны благодаря инициативе горожан. Мы провели в ними встречи, на которых они сами определили, где и какие работы необходимо провести. Ориентировочная сумма финансирования работ по проекту "Решаем вместе" - 140 миллионов рублей из федерального, областного и городского бюджетов.

Не могу не сказать о приведении в порядок уличной торговли. Мы утвердили схему размещения нестационарных торговых объектов и разработали концепцию их внешнего облика. На улицах Ярославля вместо старых ларьков появились павильоны нового образца. Покупатели уже по достоинству оценили просторные торговые залы, отвечающие как санитарным, так и эстетическим требованиям, и широкий ассортимент товаров. Внешний вид новых торговых объектов не портит облик города и выполнен в едином стиле. В этом году работа по замене НТО была продолжена и сейчас находится в финальной стадии. Чтобы облегчить этот процесс, предпринимателям предоставили дополнительные преференции: вдвое снизили стоимость права размещения, увеличили срок аренды до восьми лет, совместно с правительством области разработали систему кредитования по сниженной процентной ставке.

Мы понимаем, что и по благоустройству города, и по ремонту дорог работы еще много. Но мы уже сделали важные первые шаги по исправлению ситуации. И будем работать дальше, продолжать начатые проекты, делать город лучше.

Штаб-квартира союза

Какие еще направления работы мэрии, наряду с ключевыми, вы могли бы выделить? Из числа наиболее результативных…

Владимир Слепцов: Значительный рывок сделан в социальной сфере. Например, по бесплатному предоставлению земельных участков многодетным семьям. В 2017 году был выдан 21 участок, и эта работа продолжается. В 2018 льготникам будет предоставлено 100 участков - это примерно половина от всего количества выделенных участков за 11 лет работы программы.

Другой не менее значимый момент: в Ярославле выстроена новая система отношений власти с предпринимателями, в основу которой положен принцип максимального взаимодействия города и бизнес-сообщества в интересах города. Мы стремимся сделать Ярославль комфортным не только для жителей и туристов, но и для предпринимателей и инвесторов.

Особое внимание и поддержку мы уделяем малому и среднему бизнесу, которым предоставлены льготные условия для развития. В случае каких-то трудностей предприниматель может обратиться в мэрию, где получит действенную помощь. Бизнес-сообщество в последнее время ощутило изменения и почувствовало разницу: в 2017 году каждый день минимум один предприниматель получал помощь от мэрии.

Один из основных катализаторов развития города - это открытие новых торговых площадей, универсальных торгово-развлекательных центров, оснащенных современным оборудованием. Сегодня в Ярославле обосновались около 40 федеральных и региональных торговых розничных сетей (количество магазинов - более четырехсот).

Растет туристическая привлекательность Ярославля. Мы проводим много масштабных мероприятий, которые посещают как жители, так и гости города: Главную Масленицу страны, новогоднюю ярмарку, фестиваль "Пир на Волге". 2017 год стал юбилейным для одного из самых популярных туристских маршрутов страны - "Золотого кольца России", ему исполнилось 50 лет. По инициативе главы региона Дмитрия Миронова был создан Союз городов "Золотого кольца". Координационным центром и местом расположения штаб-квартиры союза стал Ярославль. В прошлом году наш город посетило более одного миллиона туристов, что почти на 50 процентов больше, чем в 2016 году. В планах - увеличить поток туристов до 8,5 миллиона к 2025 году.

Безопасная "среда обитания"

В этом году вы добавили к существующим две новые программы. В том числе сделали акцент на развитии индустриальных возможностей города…

Владимир Слепцов: Уникальность Ярославля во многом обусловлена тем, что, будучи одним из древнейших городов России, сохранивших неповторимое историко-культурное наследие, он в то же время не остановился в своем развитии и не застыл в музейном величии. Новейшая история Ярославля - это история роста промышленного потенциала в области машиностроения, химической, нефтеперерабатывающей, резинотехнической промышленности. В городе функционируют 123 предприятия. Лидер отечественного машиностроения ПАО "Автодизель" занимает 45 процентов российского рынка двигателестроения. Ярославское ОАО "Славнефть-ЯНОС" - один из крупнейших в России производителей продуктов нефтепереработки. Среди флагманов отечественной химпромышленности - завод "Ярославский технический углерод", объем производства которого в 2017 году составил 352 тысячи тонн. Кроме того, 2017 год стал для Ярославля важным этапом в развитии энергетики. Запуск современной Хуадянь-Тенинской ТЭЦ позволил повысить надежность тепло- и электроснабжения и отказаться от нескольких устаревших энергоисточников.

Однако, будучи центром машиностроения, химической, нефтеперерабатывающей, резинотехнической промышленности, Ярославль сохранил статус одного из самых зеленых и чистых городов на Волге. В комплексный план по управлению промышленными зонами города, согласно международным стандартам, мы добавили большой блок по экологическим требованиям. Это позволит сделать городскую "среду обитания" в Ярославле не только безопасной, но удобной и красивой для жителей.

Исторически в Ярославле сложились две основные промзоны - Северная и Южная. На данный момент вторая имеет больше перспектив развития, там находятся успешно работающие предприятия, имеются свободные земельные площади в границах санитарно-защитной зоны. В Северной же зоне промышленные земли более чем на 40 процентов разрушены, и там скопилось огромное количество промотходов. Если перевести оттуда высокозатратное сборочное машиностроительное производство в Южную зону, то использование земель в городе станет более эффективным. Считаю, что наряду с созданием локальных промышленных зон и организацией промплощадок по принципу "зеленой экономики" будет обеспечено улучшение экологической ситуации и увеличение налогооблагаемой базы.

Какие еще есть планы на 2018 год?

Владимир Слепцов: За полтора года работы наша команда при поддержке Дмитрия Юрьевича Миронова смогла сдвинуть с мертвой точки проекты, которые призваны сделать город красивым, комфортным и безопасным. Чтобы туристы им восхищались, а горожане - гордились. Сейчас эти инициативы находятся в активной фазе, поэтому, надеюсь, в этом году мы сможем перейти к следующему этапу - более тщательно заняться инвестиционной привлекательностью Ярославля.

Ключевой вопрос

Получается, что фактически все проекты направлены на создание комфортных условий для жителей?

Владимир Слепцов: Главная задача любой властной структуры - повышение качества жизни людей. Гражданам в первую очередь необходимы безопасность и комфорт. В 2018 году мы продолжим мероприятия по улучшению качества транспортного обслуживания населения. Городской пассажирский транспорт должен соответствовать всем требованиям безопасности и быть максимально доступным для людей маломобильной группы. В прошлом году по программе "Развитие городского транспорта" на улицы города вышли 10 низкопольных автобусов большой вместимости, заменено 110 машин средней и малой вместимости.

Отдельно мы отслеживаем исполнение единых требований к пассажирским перевозкам. Посадку и высадку пассажиров теперь можно производить только на остановочных пунктах, автобусы должны быть оборудованы видеорегистраторами. Кроме того, важный момент - соблюдение экологических норм, поэтому все машины в обязательном прядке оборудуются двигателями стандарта Евро 5. До 1 апреля перевозчики обязаны обновить автопарк маршрутных такси, чтобы они соответствовали требованиям безопасности и комфорта.

Город растет и развивается, население увеличивается, ощущается нехватка мест в детских садах и школах. Делаем все, что в наших силах. Построили в 2017 году два детских сада на 125 мест каждый, в этом начнем строительство еще одного - на 280 мест. Это снижает остроту проблемы, но полностью ее не решает. Аналогичная ситуация со школами - почти все в городе работают в две смены, не хватает учебных площадей. Есть проблемы с переполненностью классов в новых микрорайонах жилой застройки.

В 2018 году получит продолжение реализация начатых в 2017 году программ реконструкции и развития парков, развития массового спорта. Планируется обустроить 10 новых площадок ГТО и капитально отремонтировать две универсальные спортивные площадки.

Дефицит бюджета не позволяет решить все и сразу, но тем не менее, все семь программ развития Ярославля мы выполнили и продолжаем прилагать все усилия для создания удобного и безопасного города.