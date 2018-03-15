В Ярославле открылись два новых детских сада

В Ярославле открыли свои двери два новых детских сада на 160 мест каждый - на улицах Чернопрудная и Академика Колмогорова.

По информации мэрии Ярославля, строительство учреждений было завершено в конце 2017 года, а 15 марта после получения необходимых лицензий детсады начали свою работу.

- Детские сады сданы в эксплуатацию, соответствуют всем необходимым нормативам. Они красивые, яркие, и мы увидели по улыбкам ребят, что они им нравятся, - оценил новостройки мэр Ярославля Владимир Слепцов. - Здесь новое кухонное оборудование, а вскоре за счет бюджета будут дополнительно приобретены новые паровые шкафы для приготовления полезных блюд. Мы будем делать все для продолжения строительства дошкольных и среднеобразовательных учреждений в городе.

Оба детских сада оснащены современной техникой, компьютерами. Для безопасности здесь установлены камеры видеонаблюдения, современная система пожаротушения. Для ребятишек закуплены музыкальные инструменты, обустроены игровые комнаты.

- Моей дочери Ангелине скоро исполнится три года, сегодня она впервые пошла в новый детский сад, - рассказал ярославец Денис Кокорин. - Ребенок очень ждал этого дня. Здесь отдельные просторные комнаты для игр и для сна, широкие коридоры. Мы очень рады, что построены два современных детских сада в нашем микрорайоне.

В мэрии города сообщили, что в 2018 году в Ярославле запланировано строительство детского сада в Дзержинском районе: сейчас мэрия города совместно с правительством Ярославской области отрабатывает механизм ведения строительства, подготавливаются проекты и необходимая документация. А до конца 2019 года в городе предусмотрено строительство пяти дошкольных учреждений.