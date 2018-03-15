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15.03.2018 19:06
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Не отходя от кассы

В Москве мужчина лишился миллиона долларов в фальшивом обменнике
Текст: Иван Петров
Российская газета - Федеральный выпуск №7518 (55)
Жертвой мошенников стал гражданин, пожелавший продать один миллион долларов. Вместо того, чтобы отправиться в банк и поменять деньги там, владелец столичной автомойки обратился к своим знакомым с просьбой посоветовать ему, где можно выгоднее приобрести рубли. А те и посоветовали, правда, не сразу. Сначала они передали информацию о долларовом миллионере своему подельнику.

Тот оперативно нашел помещение, сдаваемое в аренду в самом центре Москвы - на Садовой-Самотечной улице. Причем такое, в котором еще совсем недавно располагался настоящий пункт обмена валют. Прикупил цифровое табло, на котором разместил выгодный курс, а также минимальным образом обставил помещение, чтобы оно смахивало на настоящий обменник. Кстати, сделать это было несложно, поскольку все мы видели, в каких комнатушках обычно ютятся подобные пункты.

Фото: depositphotos.com
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В назначенный день и час знакомые привели мужчину в тот самый обменник. Там он передал сумку с деньгами операционисту и стал ждать, пока тот пересчитает деньги. Якобы в целях безопасности кассир закрыл окошко, вежливо попросив клиента подождать пару минут.

"В ОМВД России по Тверскому району города Москвы поступило сообщение о хищении денежных средств - потерпевший рассказал, что со своими знакомыми обратился в пункт обмена валют для обмена 1 миллиона долларов США в российские рубли. Операционист, получив сумку с деньгами, закрыл окно кассы якобы для подсчета переданных купюр и покинул помещение через запасной выход", - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье об особо крупном мошенничестве. "В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники столичного управления уголовного розыска совместно с оперативниками УВД по ЦАО при силовой поддержке Росгвардии задержали двоих подозреваемых в мошенничестве", - отметила Волк.

В полиции рекомендуют желающим обменять крупные суммы обращаться в банки, а не в мелкие обменники

В отношении задержанных - 46-летнего и 43-летнего жителей Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Им грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

Фото: Антон Денисов/РИА Новости
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"Установлено, что фигуранты, не имея разрешительных документов и лицензии на осуществление банковской деятельности, арендовали помещение, где ранее функционировала операционная касса. Соучастники злоумышленников порекомендовали потерпевшему данный пункт обмена валют как имеющий наиболее выгодный курс", - рассказали в МВД.

Стоит отметить, что преступления с помощью лжеобменников в Москве совершаются регулярно.

Так в декабре прошлого года менеджер одной из московских компаний зашел в обменник на Верхней Радищевской улице. Он хотел поменять 138 млн 600 тысяч рублей на евро. Но в итоге получил 4 тысячи евро настоящих, 2 млн - фальшивками. Было возбуждено дело, подозреваемых ищут.

Полицейские считают, что злоумышленники заранее знали о готовящемся обмене валюты и спланировали преступление.

В правоохранительных органах настоятельно рекомендуют всем желающим обменять крупные суммы обращаться в банки, а не в мелкие обменники.

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