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15.03.2018 22:10
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Москве откроют более 2,5 тысячи летних кафе и веранд

В Москве в летний сезон откроют 2575 летних кафе и веранд, сообщает m24.ru. Летний сезон продлится с 1 апреля по 1 ноября.

Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости
Победят ли сервисы по доставке еды традиционные кафе и рестораны

Первые веранды начнут устанавливать с 15 марта, а демонтировать их нужно будет до 15 ноября.

В Госинспекции по контролю за использованием объектов недвижимости в Москве пообещали проверять работы летних кафе и веранд. При обнаружении нарушений владельцев могут оштрафовать, а веранду - закрыть. Кроме того, заведение лишат возможности получить место под летний зал в следующем году.

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