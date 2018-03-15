Новости

Ученые выявили связь между курением и потерей слуха 10:05
На Ставрополье женщина погибла в ДТП с коровой 10:01
Жительница Екатеринбурга лишилась внедорожника за долги по ЖКХ 10:00
Жителю Рязани предъявили обвинение в убийстве курсанта академии ФСИН 09:56
АСВ объявило о выплатах вкладчикам банка "Кредит Экспресс" 09:47
Археологи нашли в Колорадо пистолет времен средневековой Европы 09:45
Более 12 тысяч единиц спецтехники вышли на расчистку улиц Москвы 09:43
Пилоты упавшего в США истребителя погибли 09:43
На Камчатке летчики выследили подлодку в условиях циклона 09:43
В МХТ имени Чехова началось прощание с Олегом Табаковым 09:40
В магазине на Южном Урале прогремел взрыв 09:40
В Москве у мужчины похитили 1 млн долларов в лжеобменнике 09:22
В курской полиции назвали причину ДТП с четырьмя погибшими 09:22
В Приморье подростки сняли на видео избиение двоих детей 09:20
Под Рязанью в перестрелке с полицией ликвидирован рецидивист 09:20
Subaru привезет в Россию новый Outback 09:20
ЦБ отозвал лицензию у банка "Кредит Экспресс" 09:19
Под Оренбургом из-за пожара на руднике эвакуировали 600 человек 09:18
Новый терминал хабаровского аэропорта построит турецкая компания 09:17
Постпред РФ заявил об отсутствии официальной реакции ЕС на "дело Скрипаля" 09:14
"Зенит" - "РБ Лейпциг". Онлайн-трансляция 1/8 финала Лиги Европы 09:05
Половина трамвайных маршрутов в Москве будет работать без турникетов 08:48
На российских дорогах появится синяя разметка 08:38
На Дмитровском шоссе в Подмосковье перевернулась фура 08:30
На главу хабаровского кооператива завели дело о мошенничестве 08:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
На российских дорогах появится синяя разметка
На российских дорогах появится синяя разметка
Задайте вопрос заммэра Москвы по транспорту Максиму Ликсутову
Задайте вопрос заммэра Москвы по транспорту Максиму Ликсутову
В "РГ" обсудят аграрные реформы
В "РГ" обсудят аграрные реформы
15.03.2018 09:22
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Москве у мужчины похитили 1 млн долларов в лжеобменнике

Мужчина стал жертвой мошенников, пытаясь обменять 1 миллион долларов на рубли. Как рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, инцидент произошел в Москве.

В Москве полиция задержала похитителей сумки с деньгами

В правоохранительные органы обратился человек, который рассказал, что вместе со своим знакомым пришел в обменник для того, чтобы поменять крупную сумму денег.

Операционист в пункте обмена валют принял сумку с деньгами и закрыл окно кассы, мотивируя свои действия тем, что необходимо пересчитать полученные купюры. После этого мошенник скрылся из помещения через запасной выход.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

По данным МВД, преступники без специального разрешения на осуществление этого рода деятельности арендовали помещение, в котором ранее работала операционная касса. Их соучастники порекомендовали потерпевшему этот пункт как имеющий выгодный курс.

Двое злоумышленников были задержаны. Они заключены под стражу.

Главное сегодня

Посольство РФ ответило на "желчное" заявление США по Крыму
Расстрелявший школьников в США Николас Круз признает вину
СМИ: Премьер-министр Словении уйдет в отставку
МИД РФ: Заявления Великобритании – грубая провокация
"Газпром" и "Нафтогаз" обсудят разрыв контрактов в ближайшие дни