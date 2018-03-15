В Москве у мужчины похитили 1 млн долларов в лжеобменнике

Мужчина стал жертвой мошенников, пытаясь обменять 1 миллион долларов на рубли. Как рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, инцидент произошел в Москве.

В правоохранительные органы обратился человек, который рассказал, что вместе со своим знакомым пришел в обменник для того, чтобы поменять крупную сумму денег.

Операционист в пункте обмена валют принял сумку с деньгами и закрыл окно кассы, мотивируя свои действия тем, что необходимо пересчитать полученные купюры. После этого мошенник скрылся из помещения через запасной выход.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

По данным МВД, преступники без специального разрешения на осуществление этого рода деятельности арендовали помещение, в котором ранее работала операционная касса. Их соучастники порекомендовали потерпевшему этот пункт как имеющий выгодный курс.

Двое злоумышленников были задержаны. Они заключены под стражу.