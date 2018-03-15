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15.03.2018 21:17
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Бонус для фельдшера

Расширена программа "Земский доктор"
Текст: Денис Передельский
Российская газета - Федеральный выпуск №7518 (55)
Правительство Орловской области утвердило порядок единовременной выплаты медицинским работникам, трудоустроившимся в сельской местности. Бюджетная компенсация за переезд отныне будет выдаваться не только врачам, но и фельдшерам.

Власти в очередной раз расширили формат госпрограммы "Земский доктор". Ранее она была предназначена только для врачей-специалистов, которые получали подъемные в один миллион рублей. При этом 600 тысяч рублей поступало по линии Фонда обязательного медстрахования, а 400 тысяч доплачивал бюджет региона. В прошлом году был повышен возрастной ценз для участников - с 35 до 50 лет.

Фото: depositphotos.com
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А с этого года участниками программы могут стать и фельдшеры. Условия для них аналогичны тем, что предусмотрены для врачей. Однако сумма компенсации вдвое меньше - она составит 500 тысяч рублей. Выплата положена фельдшерам в возрасте до 50 лет, трудоустроившимся в сельских населенных пунктах, поселках городского типа и городах с населением менее 50 тысяч человек. Под данную формулировку подходят почти все райцентры Орловской области. К слову, трудоустройство в ЦРБ также дает право на получение подъемных. Это позволит привлечь на периферию квалифицированные кадры и ликвидировать дефицит медработников.

Участники программы должны заключить договор с департаментом здравоохранения и дать обязательство проработать не менее пяти лет в ЦРБ или другом сельском медучреждении. Важно, чтобы оно было государственным - работникам частных клиник бюджетные субсидии не положены.

Если специалиста не устроят условия и он уволится раньше оговоренного срока, то от него потребуют вернуть часть подъемных - пропорционально неотработанному времени.

Подъемные не дадут до окончания испытательного срока при приеме на работу в ЦРБ.

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