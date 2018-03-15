В Подмосковье организуют трансляцию подведения итогов выборов в ТИКах

За тем, как члены территориальных избирательных комиссий в Подмосковье ведут подсчет голосов избирателей, можно будет понаблюдать. Об этом на заседании региональной антитеррористической комиссии заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

- В этом году в Подмосковье впервые будет организована трансляция подведениях итогов голосования в территориальных избирательных комиссиях, все они без исключения оснащены системами видеонаблюдения, - сообщил Воробьев.

Он также добавил, что видеокамеры установлены на 2170 избирательных участках из 4239, имеющихся в регионе. На выборах президента в области будет установлено 1703 КОИБа - электронных комплекса для обработки бюллетеней.