В Подмосковье задержана банда "автоподставщиков"

В подмосковном Королеве сотрудники областного угрозыска и городской полиции задержали подозреваемых в серии "автоподстав". Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, против троих мужчин возбудили уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ - "Мошенничество".

Предполагаемых мошенников "взяли" на одной из городских парковок, когда они готовились к новому "делу". По версии следствия, все преступления совершались по одному сценарию.

Мужчины царапали свой Audi наждачной бумагой, подставлялись под другие машины и потом требовали с водителей деньги. Во время задержания у подозреваемых изъяли радиостанции, телефоны и сим-карты, которые, возможно, использовались при совершении "подстав". На время следствия предполагаемых мошенников заключили под стражу.