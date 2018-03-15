В Воронеже прохожую госпитализировали после падения глыбы льда

Следователи начали проверку инцидента в центре Воронежа, где рухнувшая с крыши многоэтажного дома ледяная глыба серьезно травмировала женщину, сообщили в управлении СК по региону.

Сообщение о происшествии служба скорой помощи получила в 9.45. Большой кусок льда с 18-метровой высоты обрушился на шедшую по тротуару женщину. Спустя 10 минут спустя карета была на месте, женщину отвезли в больницу.

- Пострадавшая находится в тяжелом состоянии, - сообщили в департаменте здравоохранения Воронежской области.

Следователи выясняют, кто обслуживает дом, с которого свалилась глыба. Для оценки нанесенного здоровью женщины ущерба назначена судебно-медицинская экспертиза.