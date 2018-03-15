Все 3620 избирательных участков столицы готовы к выборам

В предстоящее воскресенье Россия выбирает своего президента. После многочисленных бурных дебатов в субботу избирателей ждет день тишины, а в воскресенье - принятие решения, от которого зависит жизнь каждого человека, каждой семьи, словом, всего государства. Как подготовилась к выборам столица? Об этом корреспонденту "РГ" рассказал глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

Валентин Павлович, до выборов президента осталось два дня. Столица готова к их проведению?

Валентин Горбунов: Да, оборудованы более 3 тысяч избирательных участков. Все они без исключения оснащены металлоискателями. Поэтому просим москвичей по возможности не брать с собой на голосование крупногабаритные сумки или какие-то другие предметы, требующие дополнительного осмотра сотрудниками полиции на входе в участок.

А видеонаблюдение за ходом голосования и подсчетом голосов тоже будет на всех участках города?

Валентин Горбунов: Да, в Москве это делается традиционно. На всех избирательных участках установлены по две видеокамеры. Впервые на выборах такого уровня камеры видеонаблюдения будут работать и в территориальных избирательных комиссиях. Посмотреть трансляцию с любого избирательного участка, из любой территориальной комиссии сможет любой желающий.

Как на этих выборах обстоят дела с КОИБами? Они помогут быстрее и точнее подсчитать голоса?

Валентин Горбунов: Комплексами обработки избирательных бюллетеней оснащен почти каждый второй участок. А там, где бюллетени будут считать вручную, используют технологию QR-кодирования. И КОИБы, и QR-коды использовались в Москве уже на муниципальных выборах в прошлом году. Их применение полностью исключает "человеческий фактор", возможность ошибки при подсчете и введении данных об итогах голосования, а также ускоряет сам процесс подведения итогов голосования. Помимо прочего, это дает еще одну дополнительную возможность убедиться всем желающим, что система избирательных комиссий работает честно.

Много ли избирателей прикрепилось к Москве, использовав данное им право голосовать не по месту регистрации, а по месту фактического нахождения?

Валентин Горбунов: Порядка 430 тысяч избирателей-немосквичей, проживающих в Москве. Услуга оказалась востребованной и среди избирателей с московской пропиской, которые 18 марта будут находиться на рабочих местах не по месту жительства. Это строители, энергетики, коммунальщики, медработники, а также те, кто будет обеспечивать избирательный процесс на избирательных участках - члены комиссий, сотрудники полиции, МЧС. В то же время порядка 242 тысяч москвичей пожелали голосовать в других регионах.

Таким образом, общее увеличение численности избирателей в Москве не превысит 2,5%, что само по себе уже опровергает все слухи и досужие домыслы о принуждении людей к написанию таких заявлений.

Как вы оцениваете это новшество?

Валентин Горбунов: Как очень важное и нужное. Фактически впервые в нашей стране в истории президентских выборов для избирателей отменено "крепостное право". Раньше проголосовать можно было только по месту прописки или на основании открепительного удостоверения, для получения которого надо было ехать опять же на участок по месту прописки.

Сейчас такого нет. Любой желающий мог в срок до 12 марта подать заявление через портал Госуслуг, через любой МФЦ, ТИК или УИК, которые работали без выходных, и принять участие в голосовании там, где ему удобно. Новый порядок голосования по месту нахождения не требовал от избирателя никаких доказательств и обоснований, почему именно на этом участке он хочет проголосовать. Достаточно паспорта и заявления, которое помогали оформить в МФЦ или в избирательных комиссиях. И люди это оценили. То же обстоятельство, что заявление о голосовании на другом участке люди писали сами, по своей инициативе, говорит о том, что они стремятся исполнить свой гражданский долг.

Общее количество заявлений распределилось примерно поровну между МФЦ, избирательными комиссиями и порталом Госуслуг. Причем через Госуслуги подано порядка 40% всех заявлений, чтот полностью исключает даже возможность разговоровна тему попыток искусственного управления этим процессом, так что шах и мат любителям (или профессионалам) в деле злословия на тему организации выборов в Москве.

Тем не менее, были громкие заявления о том, что можно многократно подавать заявления о голосовании по месту нахождения и таким образом и проголосовать не раз...

Валентин Горбунов: Такие попытки моментально вычисляются. Действительным является только первое заявление, все остальные не учитываются. При этом наличие нескольких отрывных талонов заявления основанием для повторного голосования не является. Таким "забывчивым" избирателям мы будем персонально об этом напоминать. Ну а тем, кто хочет нарушить закон умышленно, напомним еще раз: за попытку повторного голосования предусмотрена административная (ст. 5.22 КоАП РФ, штраф 30 тыс. рублей) или уголовная (ст. 142.2 УК РФ, до трех лет лишения свободы) ответственность.

В подготовке к выборам на этот раз активное участие принимали сотрудники МФЦ Москвы и московские общественные некоммерческие организации. Была от этого польза?

Валентин Горбунов: Безусловно. Работники МФЦ с присущим им высочайшим уровнем профессионализма добросовестно выполнили и выполняют огромный объем работы. Они не только принимали заявления от избирателей о голосовании по месту нахождения, но и обходили квартиры москвичей, информируя их о предстоящих выборах. Большое количество НКО, молодежных, студенческих организаций по собственной инициативе тоже принимали участие в информировании горожан по всему городу. Они провели множество публичных акций, флешмобов, изготовили и распространили печатные информационные материалы, используя в том числе интернет и социальные сети. На протяжении всей избирательной кампании к нам поступало множество обращений как в устной, так и в письменной форме от людей с предложением своей помощи в организации выборов.

Что еще можно добавить о готовности Москвы к выборам президента страны?

Валентин Горбунов: Только одно: уважаемые москвичи, избиратели! Ждем вас на избирательных участках 18 марта с 8 до 20 часов!

Справка "РГ"

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