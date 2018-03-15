На главу хабаровского кооператива завели дело о мошенничестве

Полицейские Хабаровска возбудили уголовное дело о мошенничестве в отношении директора строительного кооператива (часть 4 статьи 159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба краевого УМВД.

Заявление в правоохранительные органы написал житель Хабаровского района, участник долевого строительства. Он сообщил, что кооператив не выполнил свои обязательства при строительстве многоквартирного дома. Ущерб он оценил в 1,5 миллиона рублей.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили, что жилое помещение на момент оформления договора с потерпевшим ранее уже было продано другому собственнику", - говорится в сообщении.

Максимальное наказание, которое может грозить фигуранту дела, - десять лет лишения свободы.

Полицейские просят обращаться в УМВД всех людей, пострадавших от действий задержанного.