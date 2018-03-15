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15.03.2018 21:29
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Слетать к соседу

Началось строительство нового терминала аэропорта
Текст: Юлия Гарднер
Российская газета - Федеральный выпуск №7518 (55)
Новый аэровокзальный комплекс появится у хабаровского аэропорта. Терминал внутренних авиалиний площадью 25 тысяч квадратных метров в течение десяти лет позволит увеличить пассажиропоток с нынешних двух миллионов человек в год до трех (1200 пассажиров в час). Рядом с ним обустроят привокзальную площадь с подъездами для автомобилей и общественного транспорта, парковкой и пешеходными зонами. Старый же терминал внутренних авиалиний скорее всего реконструируют.
Фото: Руслан Шамуков/ТАСС
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Обновленный терминал хабаровчане ждали давно. Многие признаются, что у воздушных ворот города вид непрезентабельный, хоть внутри и комфортно. Разговоры об обновлении начались еще со средины 2000-х годов, но соинвестора для модернизации устаревшей терминальной инфраструктуры еще советской эпохи найти не удавалось. Южнокорейская, а затем японская компания, которые должны были вложить средства в проект, по разным причинам отказывались от участия. В итоге строить решили на заемные средства Внешэкономбанка и Фонда развития Дальнего Востока и собственные - управляющей компании "Хабаровский аэропорт", всего - пять миллиардов рублей. Договор с генподрядчиком - турецкой фирмой, которая уже имеет опыт подобного строительства в Ростове-на-Дону, заключили накануне. Сроки у генподрядчика сжатые - первых пассажиров терминал должен принять уже в ноябре 2019 года.

- Начало строительства еще одного масштабного инфраструктурного объекта - это пример комплексного подхода к решению задачи по ускоренному развитию Дальнего Востока, - сказал полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

Помимо возведения нового терминала реконструкция хабаровского аэропорта включает в себя обновление взлетно-посадочной полосы и строительство комплекса AirCity. В него войдут гостинично-деловой, выставочный и торгово-развлекательный комплексы, а также бизнес-парк на прилегающей к международному аэропорту территории.

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