Новый терминал хабаровского аэропорта построит турецкая компания

Генподрядчиком строительства терминала внутренних авиаперевозок в хабаровском аэропорту стала турецкая компания. Об этом в четверг журналистам сообщил президент управляющей компании аэропорта Константин Басюк.

- В тендере участвовало около 12 компаний. Контракт подписали вчера. Этот подрядчик в конце прошлого года закончил строительство аэропорта в Ростове-на-Дону, имеет зарубежные аэропортовые проекты, - сказал Басюк.

По его словам, строительные работы завершат в сентябре 2019 года, а уже в ноябре терминал примет первых пассажиров.

Стоимость проекта - пять миллиардов рублей. Это собственные средства АО "Хабаровский аэропорт" и заемные - Внешэкономбанка и Фонда развития Дальнего Востока.

Площадь терминала составит 26 тысяч квадратных метров, его пропускная способность составит 1200 пассажиров в час.

В этом году также начнется реконструкция международного терминала аэропорта Хабаровска. Главгосэкспертиза уже одобрила его проект.