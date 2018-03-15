Самолет в Якутии потерял 3,4 тонны драгоценных слитков

Следственными органами Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ проводится проверка инцидента с самолетом Ан-12 в Якутске. Во время взлета борт растерял часть груза - золотые и платиновые слитки общим весом 3,4 тонны.

Сегодня в полдень в аэропорту Якутск на борту самолета Ан-12 авиакомпании "Нимбус" в момент взлета произошло повреждение створки грузового люка. Из-за этого часть груза - около 3,4 тонны золота, по данным Северо-Восточного линейного управления МВД на транспорте, рассыпалась по взлетно-посадочной полосе. Несколько содержащих драгоценный металл слитков попали на территорию местного авторынка. Ущерба от их падения нет. Сам самолет, отправившийся по маршруту Якутск - Красноярск - рудник "Купол", благополучно сел в якутском аэропорту Маган.

По предварительным данным, створки люка были повреждены из-за смещения груза - концентрата, содержащего драгоценный металл. Неправильно зафиксированный груз принадлежит Чукотской горно-геологической компании.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.