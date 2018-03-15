Сегодня в 12.50 по местному времени на взлетно-посадочную полосу аэропорта Якутск из грузового отсека пошедшего на взлет самолета Ан-12 высыпалось несколько тонн золота. Слитки разметало по аэродрому.

По данным Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России, всего на борту лайнера, принадлежащего авиакомпании "Нимбус", находилось 9,3 тонны золотого концентрата в слитках. Его стоимость предварительно оценивается более чем в 21 миллиард рублей. На аэродром вывалился не весь груз, но, судя по быстро распространившимся в социальных сетях фотографиям, на многие миллионы.

Самолет перевозил в Красноярск золото, добытое Чукотской горно-геологической компанией на руднике Купол. В Якутске он сел на дозаправку, после чего должен был продолжить маршрут.

По первоначальной версии, во время взлета лайнера плохо закрепленную экипажем левую створку грузового отсека оторвало порывом воздуха. Однако следствие установило, что виной всему, скорее всего, был неправильно закрепленный драгоценный груз. При взлете и наборе высоты он сместился и выбил створку.

По неофициальной информации, на аэродром выпало 172 слитка, которые собрали оцепившие место происшествия сотрудники спецслужб. Собранное золото увезли на склад и оставили под охраной.

Сама створка упала на землю уже за пределами аэродрома на территории расположенного примерно в полутора километрах авторынка. В этом месте нет никаких построек, машин там тоже не было, поэтому никто не пострадал и никому не был причинен материальный ущерб.

Обнаружив, что лайнер потерял часть конструкции и груза, экипаж принял решение вернуться в пункт вылета. Но поскольку на взлетно-посадочной полосе основного аэродрома в это время собирали золотые слитки, благополучная посадка была совершена в запасном аэропорту Маган - в нескольких километрах от Якутска.

Сейчас следственными органами проводится проверка, выясняются обстоятельства происшествия. По ее результатам будет принято процессуальное решение.