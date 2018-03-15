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Коллекция событий и судеб

Энтузиасты из амурского села Константиновка ведут в местном музее поисковую и научную работу
Текст: Александр Ярошенко
Российская газета - Неделя - Дальний Восток №7517 (54)
Сельский музей не покупает экспонаты, ему их дарят, а потом приходят всей родней любоваться. Случаются потрясающие метаморфозы. Например, еще вчера старинная прялка пылилась на чердаке среди прочего хлама, а сегодня достопримечательность, ценный атрибут деревенской жизни. Самая трогательная часть фонда сельского музея - фонотека. Записанные на пленку рассказы земляков, в которых судьбы человеческие отражают историю района.
В Константиновском краеведческом музее всего четыре сотрудницы. Фото: Александр Ярошенко В Константиновском краеведческом музее всего четыре сотрудницы. Фото: Александр Ярошенко
В Константиновском краеведческом музее всего четыре сотрудницы. Фото: Александр Ярошенко

Запах настоящего

Константиновка хоть и райцентр, но по виду - типичное село, вытянувшееся вдоль Амура. На втором этаже местного Дома культуры - его здесь величают дворцом - расположился районный краеведческий музей. Он занял просторный холл, который теперь разбит на несколько выставочных залов. В одном из них - уголок крестьянской избы с макетом русской печи, ухватами, чугунками, лавками. В красном углу - иконы.

- Они намоленные. Образа нам передали родственники местной жительницы, которая была верующим человеком, - с гордостью рассказывают сотрудник музея Галина Черненко.

На широкой лавке рядок деревянных маслобоек, пахнущих до сих пор пахтой и маслом. Напротив - круглый, накрытый красивой скатертью стол. На нем большой медный самовар, на тусклом боку которого виднеются медали. Деревянные ручки, узорчатый кран. Красавец! Рядом полукруг посеребренных подстаканников, пузатая сахарница.

- Мы детям разрешаем за этим столом чай пить. Вы не представляете, сколько у них радости! Один мальчишка недавно не удержался, сахарницу языком лизнул, - улыбается директор районного музея Надежда Комиссарова.

Константиновский музей - самый молодой в Приамурье, только на следующий год он отметит совершеннолетие. Бывший краеведческий уголок местной школы превратился в музейное собрание, успел стать одним из любимых мест культурного отдыха для жителей района.

Есть здесь красивый, профессионально оформленный зал природы. В уголке вижу игрушку, которую сюда принес маленький мальчик со словами: "А у вас тут ежика не хватает…".

"Как можно?" - наверняка воскликнут теоретики музейного дела. Но ребенок стал частым гостем в музее, приходит то один, то с родственниками, то с друзьями.

- Он вырастет добрым человеком, - убеждены хранители районной кладовой.

Голоса живые

Здесь практически нет безродных экспонатов. За каждым история и чья-то судьба. В витрине длинное платье из темно-зеленой тяжелой ткани, отороченное черным гипюром.

- "Платье принадлежало Марии Иосифовне Соловей. 1907 год", - значится в подписи к экспонату. Оно к нам попало вместе с сундуком, в котором хозяйка его хранила почти всю свою жизнь. Родственники отдали, - рассказывает Галина Черненко.

Музей продолжает собирать уникальные свидетельства времени - рассказы земляков, которые записывают на диктофон. В фонотеке собраны десятки бесценных воспоминаний.

Иногда единственная пожелтевшая фотография, найденная на чердаке старого дома, раскрывает вдруг неизвестные страницы прошлого.

- Благодаря снимку, который люди хотели выбросить, мы узнали о крестьянской артели "Бедность". Одна женщина случайно увидела своего родственника на фото и стала рассказывать. Нам открылась целая череда событий и человеческих судеб, - говорит Надежда Комиссарова.

В Константиновском музее практически нет безродных экспонатов. За каждым история и чья-то судьба

Районный музей - это скромные зарплаты сотрудников и большие, влюбленные в свое дело сердца. Галина Черненко, выпускница истфака Томского университета, больше сорока лет трудилась учителем истории, хотя всегда мечтала быть археологом. В музей пришла поработать на несколько месяцев - осталась на годы.

Елена Лямина - хранитель музейных фондов - имеет диплом инженера-технолога молочного производства.

- Сегодня не представляю своей жизни без музея. Каждый экспонат, будь то прялка или старинный костюм, принимаю как родной. Они же принадлежали землякам, среди которых я выросла, - говорит Елена.

Ольга Дубовик много лет проработала на станции юннатов, по образованию педагог дошкольного образования. В музей пришла по направлению центра занятости населения. Думала, долго не задержится. Теперь говорит - ошибалась.

Мать героя

Константиновский район дал Родине пятерых Героев Советского Союза, которые получили это звание в годы Великой Отечественной войны. Музейщики узнали о трагической судьбе матери одного из них - Николая Веснина.

- В областном архиве случайно наткнулись на пенсионное дело Евдокии Кирилловны. Это стало отправной точкой наших поисков, - говорит Галина Черненко.

Мать героя жила в селе Коврижка Константиновского района в семье своей племянницы. Старожилы рассказали, что она почти два послевоенных десятилетия ходила в черном и ждала с войны своего единственного сына, который геройски погиб в Белоруссии в 1944 году.

- Только в 1962-м стали известны обстоятельства его гибели, матери сообщили о них, ей назначили пенсию областного значения. Но она не смогла пережить эту весть и лишилась рассудка, - вздыхает Галина Черненко.

Была приоткрыта еще одна трагическая страница биографии Евдокии Кирилловны Весниной. Перед самой войной ее записали во "враги народа". Наказание женщина отбывала в одном из лагерей Приамурья.

Наряды и обряды

Музея без научной деятельности не бывает. Здешние работники проводят ежегодные научно-практические конференции, названные в честь Александра Куреновича, директора местной школы, неутомимого краеведа.

Нет в районе такого села, где бы не побывали сотрудники музея. Галина Черненко надевает русский сарафан, и сельская детвора вместе с родителями не дышат от восторга, слушая интересную лекцию.

- Проводим в селах обряды породнения, люди с радостью откликаются,- говорит Надежда Комиссарова.

Так строится самый важный мостик, имя которому - доверие. Благодаря ему люди принесут в музей самые дорогие частички своей жизни и семейной биографии. Отдадут, вздохнут и скажут: "Храните, я вам верю…"

Справка "РГ"

В Константиновском районном краеведческом музее на специализированном учете числится 5,4 тысячи экспонатов. Только в 2017 году было принято 326 новых артефактов. Некоторые из них уникальны. Например, каменная голова воина эпохи мохэ, примерно V века нашей эры, долгие годы служившая гнетом для бочки, в которой квасили капусту в одном из приамурских сел.

Прямая речь

Ольга Юркова, министр культуры и национальной политики правительства Амурской области:

- Очень многое зависит от человека, который стоит во главе дела. Надежда Владимировна Комиссарова - грамотный, неравнодушный руководитель, профессионал. Константиновский музей находится в числе лучших по многим показателям. Только посетителей за прошлый год у них прибавилось на 2000 человек. Они могут приглашать к себе коллег из других районных музеев. Им есть чему учиться у константиновцев.

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