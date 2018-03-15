Недавно в комплексе «СахаЭкспоЦентр» Якутска прошла выставка-ярмарка эксклюзивных товаров. Больше всего людей толпилось у экспозиции с продукцией, сделанной руками заключенных. За несколько дней покупатели разобрали почти все.

У витрин с товарами, сделанными в колониях осужденными, всегда есть покупатели. Фото: Пресс-служба УФСИН по РС(Я)

Благодаря сотрудничеству регионального УФСИН с Торгово-промышленной палатой республики пенитенциарное ведомство с 2016 года получило возможность представлять сделанные в исправительных колониях товары на выставках и ярмарках. Народ быстро раскусил преимущества «шоп-туров» на подобные мероприятия: за качество заключенные, что называется, отвечают, а цена всегда ниже рыночной.

— Перед новогодней выставкой «Подарки для всех» мне даже специально звонили люди, интересовались, будут ли представлены якутские ножи, кухонная утварь и другие предметы домашнего обихода, сделанные осужденными, — рассказала организатор ярмарки Татьяна Сидорова.

Поделки «made in колония» в Якутске стали своеобразным брендом. От них веет таинственной потусторонностью. Сложно представить себе, что изящный варган, резную деревянную чашу или разделочную доску, которую можно вешать на стену, как картину, выплавил, выточил, испещрил тончайшим орнаментом содержащийся в неволе убийца, грабитель, торговец нар­котиками…

Между тем подобные изделия — лишь видимая со стороны часть производственной деятельности, которой живет система исполнения наказаний.

— В каждой исправительной колонии помимо жилой зоны имеется промышленная. Там расположены производственные цеха, объекты животноводства и растениеводства, ведомственные профессиональные училища. Эти комплексы именуются центрами трудовой адаптации осужденных. Ведь наша первоочередная задача — не извлечение прибыли из работы осужденных, а их трудовая ресоциализация, приобретение ими востребованных специальностей, которые помогут людям проще адаптироваться в обществе после освобождения, — рассказывает начальник Якутского управления ФСИН Владислав Дзюба.

Молва о переполненных тюрьмах — вообще-то миф. Вокруг Якутска и в самом городе расположены семь колоний и другие учреждения, рассчитанные на 5,5 тысячи человек «спецконтингента». К началу нынешнего года в них содержалось 3,5 тысячи. При этом работает лишь чуть больше 20 процентов трудоспособных осужденных.

Знакомый, Геннадий, отбывший длительный срок заключения, рассказал, что неработающие — совсем не обязательно блатные:

— Бездельников хватает по обе стороны колючей проволоки. «Там» им проще проявить свою сущность, потому что не надо заботиться о кормежке. А найти для себя занятие в колонии не составляет труда. Было бы желание.

Тем не менее руководство УФСИН постоянно ищет способы расширить производственный сектор. За счет сотрудничества с крупными фирмами, малыми предприятиями — без разницы. Правда, преуспели в этом пока не особо. По словам пресс-секретаря управления Павла Макарова, плотное взаимодействие налажено всего с 12 предприятиями и учреждениями.

Возможно, потенциальных компаньонов отпугивает специфика заведения. Однако, как утверждает Владислав Дзюба, эта специфика и делает сотрудничество с УФСИН весьма выгодным.

Порой отсидевший пять-шесть лет выходит на свободу с пачкой «корочек». Он и повар, и пекарь, слесарь, плотник, столяр, каменщик, водитель. Но на работу его не берут

— Действующее законодательство позволяет предпринимателям и бюджетным организациям заключать с нами контракты в сфере закупок товаров как с единственным поставщиком, минуя процедуру торгов. Кроме того, мы гарантируем надежность и бесперебойность совместного производственного процесса — у нас для этого достаточно свободных многопрофильных площадей и, что говорить, хорошие трудовые ресурсы, сконцентрированные на одной территории, — отмечает руководитель.

Речь — не только о пошиве тапочек, верхонок и изготовлении штучных поделок. По итогам одной из ярмарок управление заключило крупный контракт на изготовление строительного камня. Заключенные регулярно выполняют заказы предприятий на выпуск фирменной одежды, шьют спальные мешки, палатки и другие вещи для рыбаков и охотников, делают срубы домов и бань, выращивают картошку, разводят птиц и свиней... Собственно, каждая колония имеет свою специфику.

Как считает Владислав Дзюба, сейчас назрела необходимость расширять сельскохозяйственный сектор.

— Нам нужна кооперация с крупными внешними игроками. Это позволит добиться двух- и даже трехкратного увеличения поголовья скота, а главное — создать дополнительные рабочие места для осужденных, — отмечает он.

Недавно начальник УФСИН обсудил аграрную тему с первым заместителем председателя правительства — министром сельского хозяйства Якутии Петром Алексеевым. В том числе поговорили о возможности передачи в аренду ведомству пашен под высадку картофеля. Министр обещал по­думать и предоставить конкретные предложения.

— Конечно, чем больше рабочих мест, тем лучше. В колониях содержится много обычных людей, единожды оступившихся. Для таких сидеть без дела — хоть волком вой. Поэтому берутся за все. А ведь там еще и учат профессиям, — рассказывает Геннадий. — Порой человек, отсидевший пять-шесть лет, выходит на свободу с пачкой «корочек». Он и повар, и пекарь, слесарь, плотник, столяр, каменщик, водитель… Каждой профессии учат конкретно. Но знаешь, что самое паршивое? Вот я прихожу устраиваться на работу, а кадровик в эти удостоверения даже не смотрит. У него разговор короткий: «Сидел? Гуляй».

Геннадий вышел на свободу с синими от наколок руками (из-за чего всегда носит футболки с длинными рукавами). Этими руками он может превратить в картинку любой кусок дерева — научили «там». И только на официальную работу устроиться пока не может. Чтобы было на что жить, днем таксует, а по ночам режет нарды, которые расходятся влет. Он поддерживает контакты с бывшими сокамерниками и со знанием дела утверждает:

— Таких в Якутске много.

В колонии их подготовили к адаптации в обществе. Но вот общество адаптироваться к ним пока не готово.

