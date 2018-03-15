В Якутске из взлетающего самолета высыпались слитки с золотом

В четверг при взлете из аэропорта Якутска у самолета Ан-12 воздушным потоком сорвало левую створку грузового люка, сообщили в пресс-службе аэропорта.

Отмечается, что лайнер принадлежит авиакомпании "Нимбус". В соцсетях появились фотографии груза - золотые слитки, которые высыпались на взлетную полосу.

В пресс-службе аэропорта подчеркнули, что самолет к полету готовили техники, входящие в состав экипажа. Перед вылетом лайнер был ими проверен, они заполнили карту-наряд на оперативно-техническое обслуживание самолета. Согласно этому документу, Ан-12 был исправен и подготовлен к полету.

Сразу после случившегося экипаж принял решение о возврате воздушного судна в Якутск. Лайнер благополучно приземлился в аэропорту Маган, расположенном рядом с городом.

Сейчас проводится проверка причин инцидента.