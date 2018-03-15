В Магадане появится технопарк "БелАЗ"

В Магадане состоялась встреча делегации Республики Беларусь и руководства Магаданской области, посвященная двустороннему взаимовыгодному сотрудничеству. В том числе стороны обсудили проект создания в регионе Технопарка "БелАЗ", сообщает пресс-служба регионального правительства.

Руководитель отделения посольства республики Беларусь в Российской Федерации в Хабаровске Александр Бобцов отметил, что важным шагом может послужить подписание соответствующего соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом, культурном и гуманитарном сотрудничестве.

- Его проект находится в стадии согласования, на основе утвержденного документа будет разработан план мероприятий, - сказал он.

Прибывший в составе делегации руководитель компании - официального дилера ОАО "БелАЗ" Сергей Уточкин рассказал, что компания заинтересована в продвижении и распространении своей продукции. Он отметил, что самосвалы БелАЗ активно используют недропользователи в Ягоднинском, Тенькинском и Сусуманском городских округах Магаданской области, и сейчас здесь уже востребованы машины грузоподъемностью до 90 тонн. В этой связи стоит вопрос подготовки кадров для работы на этой технике, ее квалифицированного обслуживания и иных мероприятий, связанных с ее эксплуатацией.

Как подчеркнул губернатор области Владимир Печеный, вопрос реализации в Магаданской области проекта Технопарк "БелАЗ" перспективен, хотя и нуждается в доработке и уточнении деталей.

- Можно только приветствовать появление в Магаданской области новых официальных дилеров производителей тяжелой техники. Это закон рынка, чем выше конкуренция, тем лучше условия для потребителей. В данном случае, это положительно скажется на экономическом развитии недропользователей Колымы, снизит их расходы и увеличит доходы. От них зависит наполнение бюджета Магаданской области и исполнение социально значимых проектов, - сказал глава региона.