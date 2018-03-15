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15.03.2018 06:01
Проект: В регионах

Свое жилье

В Приморье выпускники детских домов получили ключи от квартир
Текст: Полина Комогорцева
Российская газета - Неделя - Дальний Восток №7517 (54)
Для выпускников детских домов провели жеребьевку, по результатам которой определились владельцы квартир в двух только что построенных домах в райцентре Октябрьского района Приморского края — селе Покровка. Распределены 56 жилых помещений, еще 12 обретут хозяев до конца марта.
Квартиры в новых домах распределили между детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей. Фото: Администрация Приморского края Квартиры в новых домах распределили между детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей. Фото: Администрация Приморского края
Квартиры в новых домах распределили между детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей. Фото: Администрация Приморского края

После жеребьевки дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, приехали к новым домам, получили ключи и осмотрели свое первое собственное жилье.

— Мне досталась квартира 18,5 квадратных метра, в которой сделан ремонт «под ключ». Сейчас я пока живу и учусь во Владивостоке, но теперь мне есть куда вернуться, — поделился впечатлениями воспитанник детской школы-интерната села Покровка Вадим Иванишев.

Новостройки уже переданы управляющей компании, они приняты на гарантийное обслуживание. После запуска коммуникаций с хозяином каждой квартиры заключат договоры на предоставление услуг ЖКХ. Каждый владелец жилья принял под роспись имеющееся в ней имущество и оборудование.

— Знаю, что многие из вас ждали этого момента достаточно долго. Государство обязано обеспечивать сирот жильем, и вот в Покровке построены уже четыре дома для выпускников детских домов, — сказал при вручении ключей от квартир вице-губернатор Приморского края Константин Межонов.

Все дома возведены с учетом потребностей маломобильных граждан. В каждом здании на первом этаже есть квартира с отдельным входом, оборудованная тамбуром и пандусом с перилами. Во дворе для инвалидов предусмотрено одно парковочное место.

В нынешнем году для детей-сирот в Приморье планируется ввести в эксплуатацию 36-квартирный дом в Находке и два 45-квартирных трехэтажных в Лесозаводске. Еще две многоэтажки в этом городе будут сданы в 2019-м. В будущем году должно завершиться строительство двух 45-квартирных домов в поселке Пограничный, по два дома появятся в поселках Волчанец и Славянка и один 45-квартирный в Смолянинове.

Проблема обеспечения жильем детей-сирот в Приморье стоит достаточно остро. Регион вышел на первое место в России по количеству судебных решений, обязывающих администрацию предоставить квартиры детям-сиротам. Врио губернатора края Андрей Тарасенко в первые же дни после назначения на должность главы региона обратил на это внимание. И дело сдвинулось с мертвой точки. Рассматриваются различные пути выхода из сложной ситуации. Среди них не только собственно строительство домов, но и субсидии на покупку квартир, выделение определенного процента площадей в каждой сдаваемой новостройке для детей-сирот. Пока же предусмотрена временная мера.

— Купить жилье на вторичном рынке практически невозможно — квартиры по метражу не соответствуют условиям госзадания. Поэтому решено выплачивать выпускникам детдомов компенсации из краевого бюджета за съем жилья до момента, пока не будет предоставлена квартира, — заявил Андрей Тарасенко.
 

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