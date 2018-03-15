В 2018 году на развитие малого и среднего предпринимательства в Приморье будет направлено более 120,5 миллиона рублей, 83 миллиона из которых поступят из федерального бюджета. Соответствующее соглашение заключили минэкономразвития России и администрация края.

Говорящие цифры

В прошлом году на поддержку малого и среднего бизнеса по программе "Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края" выделено более 149 миллионов рублей - 87 дал федеральный бюджет, 62,5 - краевой. Кроме того, 37 миллионов ассигновали муниципалитеты. Различными мерами поддержки воспользовались 939 субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП).

По словам директора краевого департамента экономики и развития предпринимательства Анны Терлецкой, в нынешнем году прямая финансовая помощь субъектам МСП из федерального бюджета не предусмотрена.

- По решению минэкономразвития она останется только в монопрофильных муниципальных образованиях. Основной же упор будет сделан на поддержку институтов развития предпринимательства, комплексное оказание услуг малому и среднему бизнесу, доступность кредитных ресурсов. С 2018 года начинается реализация совместной программы минэкономразвития РФ и Корпорации МСП, в рамках которой конечная ставка кредита на определенные виды деятельности для субъектов предпринимательства составит 6,5 процента, - пояснила Анна Терлецкая.

Кредиты будут давать на проекты в приоритетных отраслях - сельском хозяйстве, обрабатывающих производствах, строительстве, транспорте и связи, туристической деятельности, здравоохранении, утилизации отходов, в сфере общественного питания, бытовых услуг, торговли.

Поддержка по-новому

Между тем по итогам 2017 года приморский Гарантийный фонд вошел в десятку лучших в России. По обязательствам представителей МСП он выдал 181 поручительство на общую сумму 1,1 миллиарда рублей, что позволило бизнесу привлечь более 2,3 миллиарда рублей кредитных средств.

По словам исполнительного директора фонда Ксении Плетцер, это стало возможным в том числе благодаря существенному снижению ставок на комиссионное вознаграждение фонда, а также появлению новых продуктов и финансовых партнеров.

Полностью сворачивать программы прямой поддержки небольших предприятий нельзя, так как затруденный доступ к финансам — одна из самых значительных проблем

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Приморском крае Марина Шемилина уверена, что полностью сворачивать программы прямой поддержки небольших предприятий нельзя, так как затруденный доступ к финансам - одна из самых значительных проблем МСП. Помочь могло бы создание краевой микрофинансовой организации.

Эту идею поддержала Анна Терлецкая, которая рассказала о планах открытия единого центра оказания услуг малому бизнесу, объединяющего все институты развития предпринимательства.

В экспортной сфере Приморья наметился прогресс благодаря деятельности краевого центра развития экспорта. В 2017 году он поддержал 852 субъекта малого и среднего бизнеса. На основе оказанных центром услуг 24 предприятия Приморья заключили 50 экспортных контрактов на 48,19 миллиона долларов.

Фронт работы

Во время рабочих поездок по краю врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко встречается с местными предпринимателями, которые делятся с ним своими проблемами. Например, в Находке бизнесмены жаловались на давление со стороны контрольно-надзорных органов. Руководители предприятий заявили, что проверки, после которых приходится платить многомиллионные штрафы, занимают порой до 100 дней в году. Среди других барьеров для бизнеса они назвали высокие ставки при кредитовании бизнеса, отсутствие финансовой поддержки частным дошкольным учреждениям, слабое внедрение на муниципальном уровне государственно-частного партнерства.

В Ханкайском районе, благоприятном для развития сельского хозяйства, предприниматели сетовали на высокую стоимость электроэнергии и горюче-смазочных материалов, которые увеличивают себестоимость продукции. По словам Андрея Тарасенко, краевая администрация уже ищет выход из этой ситуации.

Несмотря на все проблемы сейчас в Приморье в сфере малого и среднего предпринимательства работают 263 тысячи человек, или 26,7 процента населения, занятого в экономике. Их вклад в валовый региональный продукт превышает 40 процентов, в то время как по России этот показатель вдвое меньше.

Помимо отмеченных выше мер поддержки "малышам" помогает действующая в Приморье бизнес-ориентированная налоговая политика. Патентная система налогообложения с 2016 года расширена на 16 видов предпринимательской деятельности. Введен режим "налоговых каникул" для новых индивидуальных предпринимателей, использующих упрощенную и патентную систему. Льготы распространяются на ИП, занимающихся производством, а также работающих в социальной и научной сферах. По итогам 2017 года 178 индивидуальных предпринимателей воспользовались упрощенной и патентной системой налогообложения.

Комментарии

Фото: Пресс-служба Приморского штаба ОНФ

Алексей Тимченко, председатель Приморского регионального отделения "Деловой России", руководитель рабочей группы "Честная и эффективная экономика" Приморского штаба ОНФ:

- Малый бизнес особенно важен для небольших городов и поселков городского типа. Для крупных агломераций, таких как Владивосток, малое и среднее предпринимательство также имеет существенное значение, поскольку именно подобные компании выполняют субподрядные работы на многих крупных хозяйственных проектах - в строительстве, девелопменте, например.

Для Приморья перспективные направления развития малого и среднего бизнеса - это обрабатывающие производства, сфера услуг, туризм, торговля, в том числе в рамках приграничного сотрудничества.

Велика роль малого бизнеса и в реализации проектов, связанных с "Восточным вектором" - территориями опережающего развития, свободным портом и "дальневосточным гектаром". К примеру, многие проекты освоения бесплатных земельных участков в своей основе - это формы малого бизнеса: базы отдыха, фермерские хозяйства и тому подобное.

Фото: Пресс-служба администрации Приморского края

Алексей Бойко, генеральный директор ООО "Зима Южная":

- Компания вступила в свободный порт Владивосток по двум причинам. Первая - это административная поддержка. Наш проект понятный, прозрачный, и именно это дает возможность нам успешно и в указанные сроки его реализовывать. И вторая, очевидная - преференции, которые имеют особое значение для нашей инвестиционно-строительной программы.

Фото: Пресс-служба администрации Приморского края

Константин Богданенко, вице-губернатор администрации Приморского края:

- Малый и средний бизнес - основа роста экономики практически во всем современном мире. Более того, это основной драйвер повышения качества жизни общества в целом. Ведь предприниматель - это уникальный субъект, который не только сам создает новый продукт и добавленную стоимость, но и несет ответственность за все, что делает, перед людьми, его окружающими, и перед государством. Наша задача - создать в Приморье такие условия для предпринимательской деятельности, которые дадут возможность бизнесу реализовать свои проекты, запустить в крае новые производства, а также привлекут в регион высококвалифицированные кадры со всей страны.