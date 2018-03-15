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15.03.2018 09:20
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Приморье подростки сняли на видео избиение двоих детей

Текст: Анна Бондаренко

Следственные органы Следственного комитета РФ по Приморскому краю возбудили уголовное дело по факту избиения двоих 11-летних школьников на территории одной из школ города Артема.

Фото: Игорь Зарембо/ РИА Новости www.ria.ru
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Как считают в ведомстве, избиение было совершено их хулиганских побуждений. Инцидент произошел еще 5 марта, и известно о нем стало благодаря тому, что школьники снимали все на камеру мобильного телефона.

В настоящее время все участники избиения найдены. С несовершеннолетними проведены беседы. Сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники полиции.

Уголовное дело возбуждено по статье 116 УК РФ "Побои".

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