В Приморье подростки сняли на видео избиение двоих детей

Следственные органы Следственного комитета РФ по Приморскому краю возбудили уголовное дело по факту избиения двоих 11-летних школьников на территории одной из школ города Артема.

Как считают в ведомстве, избиение было совершено их хулиганских побуждений. Инцидент произошел еще 5 марта, и известно о нем стало благодаря тому, что школьники снимали все на камеру мобильного телефона.

В настоящее время все участники избиения найдены. С несовершеннолетними проведены беседы. Сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники полиции.

Уголовное дело возбуждено по статье 116 УК РФ "Побои".