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15.03.2018 06:18
Проект: В регионах

Отличие за верность профессии

Текст: Павел Синин
Российская газета - Неделя - Дальний Восток №7517 (54)
В Приморье разрабатывают комплекс мер для поддержки и поощрения работников культуры.
Андрей Тарасенко (на снимке справа): Профессия работника культуры очень важна для края, но во многом она сегодня недооценена. Фото: Администрация Приморского края Андрей Тарасенко (на снимке справа): Профессия работника культуры очень важна для края, но во многом она сегодня недооценена. Фото: Администрация Приморского края
Андрей Тарасенко (на снимке справа): Профессия работника культуры очень важна для края, но во многом она сегодня недооценена. Фото: Администрация Приморского края

Об этом рассказал врио губернатора края Андрей Тарасенко на встрече с заведующими музеями, выставочными залами, директорами библиотек и районных домов культуры, худруками театров. Глава региона назвал профессию работника культуры очень важной, но во многом недооцененной.

— Мы можем строить много заводов, но кроме работы людям нужен досуг — красивый, грамотно спланированный, — сказал Андрей Тарасенко.

По его словам, отныне администрация края принципиально меняет подход к организации культурного отдыха жителей. Речь прежде всего идет о ремонте домов культуры, особенно сельских. На эти цели решено привлечь средства бизнес-структур, и переговоры с ними уже ведут.

— Рассматривается возможность введения такого вида социальной поддержки, как компенсация сотрудникам учреждений культуры расходов на коммунальные услуги. Считаю, что задача краевой и муниципальных властей — обеспечить рост заработной платы работников культуры. Совместно с главами районов зай­мемся этой проблемой, — отметил Андрей Тарасенко.

Поощрением за многолетний плодотворный труд может стать знак «Почетный работник культуры Приморского края».

— Чтобы претендовать на государственную награду, нужно пройти большой путь, но даже это не дает никаких гарантий, пусть человек посвятил всю свою жизнь искусству. Мы пишем представления, но, к сожалению, получаем из Москвы много отказов. Поэтому решили разработать краевую награду для работников культуры, чтобы люди впоследствии могли иметь прибавку к пенсии, — заявил Андрей Тарасенко.

На встрече с работниками культуры зашла речь и о том, что во Владивостоке делается гораздо больше для развития культуры, чем в районах края. Отремонтировали здание цирка, успешно работает Приморская сцена Мариинского театра, скоро появятся филиалы Эрмитажа, Русского музея и Третьяковской галереи, в планах — строительство современного музейного комплекса и хореографического училища.

— Да, в районах картина иная. Будем исправлять ситуацию, — подчеркнул Андрей Тарасенко.

На встрече с главой региона работники культуры обсуждали проблему обеспечения жильем, строительство Дома дружбы для народов и многонациональных коллективов, меры поддержки молодых специалистов.

Между тем

На встрече с главой региона представитель Приморской сцены Мариинского театра затронул актуальную для многих владивостокцев проблему — зрители не всегда могут воспользоваться общественным транспортом.

— Автобусы ходят лишь до 21 часа, а наши спектакли иногда заканчиваются в 22 и позже. Людям приходится вызывать такси, а это для многих накладно, — сказал сотрудник Мариинки.

Андрей Тарасенко поручил муниципалитету и профильному департаменту края проработать варианты решения этой проблемы.
 

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